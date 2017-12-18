” التعليم ” تسمح باستكمال الدراسات العليا للمواطنين في البحرين

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن موافقتها على السماح للمواطنين الراغبين في إكمال الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراة بعد أن كانت مقتصرة على مرحلة البكالوريوس فقط.

وأوضح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين علي العميرة، أن استكمال الدراسة سيكون في جامعة البحرين في عدد من التخصصات الأكاديمية، بالإضافة إلى كلية الجراحين الملكية التي تتبع جامعة البحرين الطبية.

وأشار ” العميرة ” إلى أن هذه الموافقة جاءت بعد معايير صارمة من قبل وزارة التعليم، وبعد استيفاء جميع الشروط اللازمة ومعادلة الشهادات ما يسمح للمواطنين من الجنسين بمعرفة الجامعات التي يُعترف بها من قبل وزارة التعليم في البحرين، إلى الجامعات التي تمنح شهادة البكالوريوس وكذلك الدراسات العليا.

كما أكد أنه على الطلبة الراغبين في إكمال الدراسة في مملكة البحرين البحث عن الجامعات الموصى بها وعددها ٣ جامعات وهي ” الخليج العربي وجامعة البحرين وكذلك الجامعة الملكية للبنات “.