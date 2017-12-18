انخفاض أسعار تركيب ” الطاقة الشمسية ” بنسبة 70%
أكد الدكتور عبدالله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عمل الهيئة لإكمال استبدال عدادات الاستهلاك القديمة بالعدادات الذكية، وذلك خلال 6 سنوات من الآن.
وأشار ” الشهري ” إلى تكلفة عملية استبدال العدادات، حيث بلغت بنحو 12 مليار ريال في السنة، متوقعا أن المردود الاقتصادي من استبدال العدادات وبعض الشبكات يتجاوز 30 مليار ريال خلال 10 سنوات.
وأوضح انخفاض أسعار تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل بنسبة 70%، داعيا المستهلكين بتركيبها في منازلهم؛ وذلك يصب في مصلحة المستهلك والمصلحة العامة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد
أهم من ذلك تعميم أستبدال السخانات الكهربائية و تبديلها بسخانات الطاقة الشمسية حيث انها سوف توفر الكثير للمستهلك السعودى من مميزات السخانات الشمسية سرعة وسهولة فى التركيب والصيانةو أكثر ثباتا ولا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار بالبيئة ويحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء ( الماس الكهربائى وانفجار سخانات الكهرباء فى حالة تعطل الثرموستات عن العمل) وتوفير الماء الساخن ليلا ونهارا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى من المنزل والمنطقة ويمكن استخدام سخان واحد من هذه لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة بالمبنى الواحد. ويتميز بالخدمة الطويلة (العمر الافتراضى 20 سنة).
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
اعتقد سيكون هناك مشاكل كثيرة من استخدام الطاقة الشمسية
وقادم الوقت سيثبت ذلك
زائر[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ يوم واحد
وفقاً لما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقده في تاريخ 12/12/2017م، لبدء التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، وبناءً عليه أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك. تعلن الشركة السعودية للكهرباء أنه بناءً على خطاب ورد اليها من وزارة المالية يفيد بأن الشركة ووفقا للأمر الملكي رقم (١٤٠٠٦) وتاريخ (٢٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ ) ستدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءاً من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٨م . وتود أن توضح الشركة أنه من المتوقع أن لا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيرادات الشركه أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، وسيكون التأثير خاضعاً لنمط الاستهلاك. كما أكد الخطاب على استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.