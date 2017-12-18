انخفاض أسعار تركيب ” الطاقة الشمسية ” بنسبة 70%

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عبدالله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عمل الهيئة لإكمال استبدال عدادات الاستهلاك القديمة بالعدادات الذكية، وذلك خلال 6 سنوات من الآن.

وأشار ” الشهري ” إلى تكلفة عملية استبدال العدادات، حيث بلغت بنحو 12 مليار ريال في السنة، متوقعا أن المردود الاقتصادي من استبدال العدادات وبعض الشبكات يتجاوز 30 مليار ريال خلال 10 سنوات.

وأوضح انخفاض أسعار تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل بنسبة 70%، داعيا المستهلكين بتركيبها في منازلهم؛ وذلك يصب في مصلحة المستهلك والمصلحة العامة.