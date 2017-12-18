بالصور.. إنقاذ طفل حديث الولادة ألقته والدته بالمرحاض

بكين(صدى):

تجردت فتاة صينية من الرحمة ، حيث ألقت بطفلها حديث الولادة بمواسير المرحاض للتخلص منه .

وكان اكتشف رجل صيني وجود طفل في مواسير مرحاضه ، فأبلغت السلطات ، على الفور قدمت قوات الانقاذ لمحل الواقعة .

طفلا حديث الولادة في مرحاضه أثناء قضاء حاجته.

وقام فريق الانقاذ يقطع الماسورة في شقة الرجل ، ليكتشفوا طفلا حديث الولادة محشورا في الأنابيب، وهرعوا لنقل الطفل إلى المستشفى، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وادعت والدته البالغة من العمر 22 عاما، أنها ذهبت إلى المرحاض، حيث فوجئت بنزول الطفل، وحاولت استرداده بعصا من المرحاض، لكنها بعد ذلك قررت دفق مياه المرحاض لتنظيفه من الدماء، على حد قولها.