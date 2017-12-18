” لجنة الحركة ” ببرنامج الاستضافة تستعد لنقل ضيوف الملك إلى مكة

نايف السالم(صدى):

قال حمد الحسن، رئيس لجنة الحركة والنقل ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، إنه تم تجهبز عددا من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة لنقل ضيوف المجموعة الأولى من البرنامج إلى مكة المكرمة مساء اليوم الاثنين غرة شهر ربيع الآخر 1439هـ، بعد انتهاء برنامج زيارتهم للمدينة المنورة، التي استمرت خمسة أيام.

وأوضح ” الحسن ” أن المجموعة البالغ عددها (220) معتمرًا ومعتمرة ينتمون إلى (7) دول عربية: مصر، المغرب، الأردن، الجزائر، لبنان، موريتانيا وتونس. قد أدوا خلال زيارتهم بالمدينة المنورة الصلوات في المسجد النبوي، ثم السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبَيه الكريمَين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما ـــ، والتقوا فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، كما صلوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أُحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.