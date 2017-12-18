حساب المواطن: مراجعة تأثير الإصلاحات الاقتصادية كل 3 أشهر لهذا السبب

نايف السالم(صدى):

أكد المشرف العام على برنامج حساب المواطن، المهندس علي راجحي، أن الأثر غير المباشر لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء على المواطن سيخضع للمراجعة كل 3 أشهر لتقدير نسبة التضخم غير الاعتيادية.

وأوضح راجحي، أن ” التعويض سيكون بناء على متوسط الاستهلاك، ولن يتم تعويض أصحاب الاستهلاك العالي إذا تجاوز المتوسط المرصود ” ، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأكد راجحي أن ” الأثر المباشر المصاحب لإجراءات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتعديل أسعار منتجات الطاقة يغطى بالكامل من قبل البرنامج عبر الصرف، الذي ستعلن آلياته خلال أيام، أما الأثر غير المباشر يخضع للتقدير وفقا للمتغيرات على الأسعار ” .