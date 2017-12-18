الخطوط السعودية تحدد موعد الانتقال لمطار جدة الجديد

حمود العنزي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن موعد الانتقال إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب أن الانتقال سيكون في 1 مايو من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى عدة أشهر خاصة أن عملية التخطيط وافتتاح مطار جديد يحتاجان في الغالب ما بين 12 إلى 18 شهرا.

وأضاف الطيب أن هناك تنسيقاً ومشاورات قائمة بينهم وبين الهيئة العامة للطيران والشركة الجديدة المشغلة للمطار بشأن التاريخ الفعلي للافتتاح، وكيفية انتقال العمليات الجوية سواء بشكل جزئي أو كامل، وفقا لصحيفة المدينة.