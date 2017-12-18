بالفيديو.. ” مرور جدة ” تبحث عن مفحط بـ ” سامر ” دهس شخصا وهرب
بعد قيامه بدهس مواطن، تعكف إدارة مرور جدة على البحث عن مفحط متهور بحي السامر، ولاذ بالفرار.
ونُقل المصاب لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الخاصة القريبة، ولا يزال وضعه الصحي حرجًا.
فيما وثق مواطن الحادثة، وبيّن – بحسب حديثه- أن مفحطًا تسبب بحادث الدهس، ولاذ بالفرار، بعد أن ارتطم بشخص كان نازلاً من مركبته المتوقفة على جانب الطريق، وأطاح به لمسافة بعيدة.
وبيّنت المصادر أن دوريات المرور تكثف بحثها عن قائد السيارة المتسببة بحادث الدهس، وأن المصاب تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من حي السامر، ووضعه حرج من جراء ما لحق به من إصابة بالغة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ يوم واحد
والمواطن إللي وثق الحادثة ما استطاع تصوير او تسجيل رقم سيارة الجاني قبل أن يهرب ؟
الشاعر[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يوم واحد
اذا لم يطبق شرع الله في هذا الكلب الحقير
وغيره من المخنثين فسوف تعم الفوضاء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
حي السامر حتى أنا أضيع فيه
لكن وين يروح من رب العالمين
الدم مايضيع ابد
وإن شاءالله تصيدونه
قلنا لكم لابد من تركيب الكاميرات فجميع المناطق
لأنها تساعد في حفظ الأمن.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
لا بد من معاقبة همج الشوارع