بالفيديو.. ” مرور جدة ” تبحث عن مفحط بـ ” سامر ” دهس شخصا وهرب

نايف السالم(صدى):

بعد قيامه بدهس مواطن، تعكف إدارة مرور جدة على البحث عن مفحط متهور بحي السامر، ولاذ بالفرار.

ونُقل المصاب لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الخاصة القريبة، ولا يزال وضعه الصحي حرجًا.

فيما وثق مواطن الحادثة، وبيّن – بحسب حديثه- أن مفحطًا تسبب بحادث الدهس، ولاذ بالفرار، بعد أن ارتطم بشخص كان نازلاً من مركبته المتوقفة على جانب الطريق، وأطاح به لمسافة بعيدة.

وبيّنت المصادر أن دوريات المرور تكثف بحثها عن قائد السيارة المتسببة بحادث الدهس، وأن المصاب تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من حي السامر، ووضعه حرج من جراء ما لحق به من إصابة بالغة.