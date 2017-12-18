الاتصالات: حجب 385 ألف موقع إباحي.. وتوفير أدوات للتحكم الأبوي قريبا

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تعكف حاليا على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الإنترنت في المملكة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أنها قامت بحجب أكثر من نصف مليون رابط خلال عام 2016، بينها نحو 385 ألف رابط إباحي إلى جانب أكثر من 1300 رابط مسيء للأطفال، وفقا لصحيفة الحياة.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا خلال العام الماضي في نتائج البحث الإباحية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في عدد من التطبيقات الإباحية على مختلف متاجر الأجهزة الذكية، مضيفة أن إجمالي الإيرادات لشركة الاتصالات خلال العام بلغ نحو 71.6 مليار ريال، تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة نحو 75% منها، موضحة أن عدد مستخدمي الإنترنت خلال 2016 بلغ نحو 24 مليون مستخدم.