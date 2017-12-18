القبض على سائق مركبة في ” الطائف ” تسبب في وفاة رجل

عبد العزيز القثامي(صدى):

ضبط مرور محافظة الطائف،سائق مركبة كان قد تمكن من الهرب، بعد أن تسبب في حادث مروري، على إثره أُصيب قائد المركبة الأخرى بشلل رباعي، ألزمته الإصابة السرير الأبيض بالعناية المركزة، حتى وافاه الأجل بعد أسبوع متأثرًا بإصابته من جراء الحادث.

وارتطمت مركبة من نوع ” جيب صالون ” كان يقودها شاب في العشرينات من العمر، بمركبة من نوع دباب من الخلف، ما أدى لانقلاب الدباب قبل مدخل نفق مستشفى الأمير منصور العسكري، حينها تمكن قائد المركبة المتسببة في الحادث من الهروب من الموقع، تاركا المركبة وقائدها دون مبالاة.

وباشرت الجهات المختصة والمعنية الحادث، حيث تم نقل المُصاب للمستشفى وهناك شُخصت حالة الإصابة وفقًا للمعلومات بالبليغة، وانهُ تعرض لشلل رباعي استوجبت بقاءه بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية، وبعد مرور أسبوع توفي متأثرًا بالإصابة.