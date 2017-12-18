القبض على سائق مركبة في ” الطائف ” تسبب في وفاة رجل
ضبط مرور محافظة الطائف،سائق مركبة كان قد تمكن من الهرب، بعد أن تسبب في حادث مروري، على إثره أُصيب قائد المركبة الأخرى بشلل رباعي، ألزمته الإصابة السرير الأبيض بالعناية المركزة، حتى وافاه الأجل بعد أسبوع متأثرًا بإصابته من جراء الحادث.
وارتطمت مركبة من نوع ” جيب صالون ” كان يقودها شاب في العشرينات من العمر، بمركبة من نوع دباب من الخلف، ما أدى لانقلاب الدباب قبل مدخل نفق مستشفى الأمير منصور العسكري، حينها تمكن قائد المركبة المتسببة في الحادث من الهروب من الموقع، تاركا المركبة وقائدها دون مبالاة.
وباشرت الجهات المختصة والمعنية الحادث، حيث تم نقل المُصاب للمستشفى وهناك شُخصت حالة الإصابة وفقًا للمعلومات بالبليغة، وانهُ تعرض لشلل رباعي استوجبت بقاءه بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية، وبعد مرور أسبوع توفي متأثرًا بالإصابة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
السرعة فاالخط ذاك100كم
والناس تجي مع كبري الصيانة طايرين بأتجاه مستشفى الأمير منصور
مفروض تكون السرعة اقل من كذا
أنا باالعاده آخذ يسار مع المستشفى كني رايح ابها
ماأصدق ع الله أطلع من هذاك الخط.
هزيم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله عليه ، وعلى اشكاله.
كثييييير من هالنوعيه في الشوارع .
يسقط قدامك وما يهمه اللي راه ، شايب اوشاب او أسره.
حسبي الله عليه تسبب بهدم اسره وتيتيمهم ، اتمنى ان يتم قصاصه لانه تعمد ه>ه الحركه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
الى متى الاستهتار بارواح الناس