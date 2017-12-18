فيديو| انفجارات بمولد كهربائي.. والأهالي يستغيثون

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد وقوع انفجارات في أحد المولدات الكهربائية الخاص بإحدى القرى في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة.

ورصد الفيديو عمليات الانفجارات التي شهدها المحول الخاص بقرية الأحلاف ضمن قرى ترعة تثقيف بميسان، في بعض محولاته وتطاير الشرار في كل الاتجاهات مع حدوث أصوات فرقعات كبيرة.

وطالب سكان قرى ترعة ثقيف، الجهات المعنية إلى التدخل وحل أزمة الأعطال الخاصة بتلك المولدات؛ كونها تزيد من احتمالية تعرض منازلهم للحرائق، مبدين تضررهم الشديد من الأمر بسبب تعرض أجهزتهم الكهربائية إلى التلف بسبب تلك الأعطال.