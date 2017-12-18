تشديد أمني في أستراليا استعدادا لـ احتفالات الكريسماس

كانبرا(صدى):

شددت السلطات فى أستراليا، إجراءاتها الأمنية قبل أيام من احتفالات رأس السنة فى البلاد، بنشر مزيد من القوات فى مناطق الاحتفالات، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتشرت قوات الشرطة وجنود من قوات مكافحة الإرهاب، يحملون أسلحتهم الرشاشة وسط شوارع مدينة سيدنى أكبر وأقدم مدينة فى أستراليا، وخاصة فى المناطق التى سيحتفل فيها الأهالى بالكريسماس.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، فى شهر يوليو الماضى، أن السلطات الأسترالية أحبطت مؤامرة إرهابية، كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، وذلك بعد ساعات على اعتقال أربعة أشخاص، فى سلسلة مداهمات أمنية فى أنحاء سيدنى.