إغلاق مطعم على شكل ” سجن ” في مصر والسبب غريب
أغلقت السلطات المصرية، مطعما تم تصميمه على هيئة سجن ويقدم الوجبات لزبائنه في غرف تشبه الزنزانات، والمطعم ذاع صيته إعلامياً في مصر لغرابة فكرته ولاقي إعجابا وإقبالا كبيرين من المواطنين بسبب أطعمة فاسدة.
وذكر مسؤولون بحي شرق المنصورة شمال مصر ، بحسب العربية نت ، أنه تم إغلاق مطعم “جريمة أكل” بشارع قناة السويس لوجود أطعمة منتهية الصلاحية فيه مما يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن أن المطعم يعمل بدون ترخيص، وقامت السلطات بتشميع المطعم بالشمع الأحمر.
وكان المطعم قد صممه مالكه على شكل “سجن”، وأماكن تناول الطعام به على هيئة “زنزانات”، فضلاً عن تقديم وجبات من الساندوتشات التي تُقدم به تحمل أسماء العقوبات مثل ” الإعدام ” و ” المؤبد “.
وذكر مالك المطعم في وقت سابق أن الهدف من التصميم الغريب هو اجتذاب الزبائن، موضحاً أنه استقى الفكرة من مطعم مماثل في إيطاليا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
يخرب عئئئئئلك
ليكون حق الكفاله صحن كنافه
كمان🤗🤗🤗🤗🤗
الحربي[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ يوم واحد
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، كماتدين تدان ، صممت مطعمك على شكل سجن علشان تجذب الزباين وتحوش لك كم
قرشين وتطلع بالعالي ؛ لأنك تدري أن الشعب المصري يعشق السجون حد الجنون يامجنون ، والشعوب
العربية عموماً بتالي الوقت يحبون التسدح بالسجون عقولهم زاغت خمور وحبوب والنتيجة جرايم
لها أول لكن مالها تالي.
الحين الدور عليك ،فضلاً وليس أمرا، تزور السجن الحقيقي للدولة وتعطينا رأيك عنه ، وأؤكد لك أن السجن
الحكومي مرخص ، أتمنى لك يامصمم ((مطعم السجن )) إقامة طيبة في رحاب السجن الحكومي يا أستاذ: بيومي .
مع وافر المحبة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
تستاهل التسكير والتكسير ,, طالما انك تقدم وجبات منتهية الصلاحيه ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
ههههه لاحول ولاقوه الا بالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههه جريمة اكل حلوة
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
مجرم اكل هههههه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههه “وذكر مالك المطعم في وقت سابق أنه استقى الفكرة من مطعم مماثل في إيطاليا” !!!
سيدى الفاضل أولا انت بمصر وليس أيطاليا كما أنة ليست كل الافكار الغربية قابلة للتنفيذ بالدول العربية
كما أعتقد ان المطعم المماثل فى أيطاليا لا يقدم أطعمة منتهية الصلاحية فيه مما يضر بالصحة العامة للمواطنين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههه الحمد لله