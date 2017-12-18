إغلاق مطعم على شكل ” سجن ” في مصر والسبب غريب 

أغلقت السلطات المصرية، مطعما تم تصميمه على هيئة سجن ويقدم الوجبات لزبائنه في غرف تشبه الزنزانات، والمطعم ذاع صيته إعلامياً في مصر لغرابة فكرته ولاقي إعجابا وإقبالا كبيرين من المواطنين بسبب أطعمة فاسدة.

وذكر مسؤولون بحي شرق المنصورة شمال مصر ، بحسب العربية نت ، أنه تم إغلاق مطعم “جريمة أكل” بشارع قناة السويس لوجود أطعمة منتهية الصلاحية فيه مما يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن أن المطعم يعمل بدون ترخيص، وقامت السلطات بتشميع المطعم بالشمع الأحمر.

وكان المطعم قد صممه مالكه على شكل “سجن”، وأماكن تناول الطعام به على هيئة “زنزانات”، فضلاً عن تقديم وجبات من الساندوتشات التي تُقدم به تحمل أسماء العقوبات مثل ” الإعدام ” و ” المؤبد “.

وذكر مالك المطعم في وقت سابق أن الهدف من التصميم الغريب هو اجتذاب الزبائن، موضحاً أنه استقى الفكرة من مطعم مماثل في إيطاليا.