مقتل خبير متفجرات لبناني في غارات على ميليشيا الحوثي

علي القحطاني(صدى):

قتل خبير متفجرات لبناني مع 9 عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تجمع للمليشيات الإرهابية.

ونفذت الغارة على تجمع المليشيات الإيرانية، أثناء محاولتهم زرع ألغام بحرية بالقرب من شاطئ مديرية التحيتا غربي اليمن.

وقتل أكثر من 150 وأسر العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، خلال 24 ساعة من المعارك مع الجيش اليمني، وبلغ عدد القتلى من الميليشيات المتمردة 159، فيما تم أسر العشرات من المسلحين.