مقتل خبير متفجرات لبناني في غارات على ميليشيا الحوثي
قتل خبير متفجرات لبناني مع 9 عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تجمع للمليشيات الإرهابية.
ونفذت الغارة على تجمع المليشيات الإيرانية، أثناء محاولتهم زرع ألغام بحرية بالقرب من شاطئ مديرية التحيتا غربي اليمن.
وقتل أكثر من 150 وأسر العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، خلال 24 ساعة من المعارك مع الجيش اليمني، وبلغ عدد القتلى من الميليشيات المتمردة 159، فيما تم أسر العشرات من المسلحين.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ يوم واحد
كلب وفطس ورزق ساقة الله لقروش البحر تتغذى بة مع عظيم نتانتة
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
قلعته
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
قلعته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
الى جهنم وبئس المصير
كلب من كلاب حزب اللات الكفار وفطس