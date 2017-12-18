إطلاق صاروخين من غزة على دولة الاحتلال الإسرائيلي

القدس(صدى):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينيين أطلقوا صاروخين على جنوب إسرائيل في استئناف للهجمات الصاروخية الفلسطينية منذ قرار واشنطن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت قناة ” كان ” الإسرائيلية العامة أن الصاروخين لم يتسببا بإصابات، رغم أن أحدهما أصاب منزلا على الأرجح، وفق ما نقلت ” فرانس برس “.

وأنهت هذه الهجمات 3 أيام من الهدوء بعد سلسلة هجمات صاروخية فلسطينية ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.