بعد 20 يوما فقط من الزواج.. امرأة تطلب الخلع لسبب غريب

نورة الشهري(صدى):

قالت طبيبة مصرية، طلبت الخلع من زوجها ضابط الشرطة أنها لم تعد تتحمل زوجها يومًا آخر بعدما رأته منه، قائلةً: ” اللي كنت أعرفه عنه قبل الجواز طلع خدعة واكتشفت إنه شخص متكبر جدا، وكمان معاملته لي تغيرت ويستحيل أعيش معاه ولو دقيقة واحدة كمان “.

جاء ذلك عقب 20 يوما فقط من زواجهما.

على الجانب الآخر، اختلفت الرواية وكانت بمثابة الصدمة لجميع من بالمحكمة؛ إذ دلل الزوج على أن زوجته خائنة، وأنه لم يظلمها كما تدعي.

وأمام المحكمة، وقف الضابط يكشف كواليس إقدامها على طلب الخُلع بعد 20 يوما فقط من زواجهما: ” الهانم راحت في يوم تجهز الفطار، وبالصدفة باقلب في تليفونها لقيتها بتتكلم مع واحد غيري وشكلهم بينهم علاقة “.