بعد 20 يوما فقط من الزواج.. امرأة تطلب الخلع لسبب غريب
قالت طبيبة مصرية، طلبت الخلع من زوجها ضابط الشرطة أنها لم تعد تتحمل زوجها يومًا آخر بعدما رأته منه، قائلةً: ” اللي كنت أعرفه عنه قبل الجواز طلع خدعة واكتشفت إنه شخص متكبر جدا، وكمان معاملته لي تغيرت ويستحيل أعيش معاه ولو دقيقة واحدة كمان “.
جاء ذلك عقب 20 يوما فقط من زواجهما.
على الجانب الآخر، اختلفت الرواية وكانت بمثابة الصدمة لجميع من بالمحكمة؛ إذ دلل الزوج على أن زوجته خائنة، وأنه لم يظلمها كما تدعي.
وأمام المحكمة، وقف الضابط يكشف كواليس إقدامها على طلب الخُلع بعد 20 يوما فقط من زواجهما: ” الهانم راحت في يوم تجهز الفطار، وبالصدفة باقلب في تليفونها لقيتها بتتكلم مع واحد غيري وشكلهم بينهم علاقة “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
إذا معندك٤ شهود تعتبر قذفتها
عمومآ فصل الشتاء يحتاج لوحش
ولو كنت وحش بحئق وحئييييق
كان حبتك الهانم من اول يوم🤗🤗🤗
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
يا زواج بإحسان
يا تسريح بمعروف
الظن اكذب الحديث
سوء الظن والتلصص وتفتيش الجوال سواء من الرجل والمرأة
دليل ان ع الحياة الزوجية الدمار
ولو كان عندك عروبة ودم عربي
اعتقها لوجه الله تعالى
طلقها وسوف يرزق الله كلاً
منكما الخير
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد
بلا وحش بلا نيله
اللي كذا اوله ينعاف تاليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
يالقرني استغفر ربك ومهوب كل وحده مثل ماتظن انت
ياما عفيفات صبرت من اجل زوج لايوجد لديه شي او عدم وجود زوج
الحرمه الخاينه تخون عندها وحش ولا ارنب
وسوء الظن مهوب طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
الله يصلح الشان ويخزي اليطان ,,,
,, تعوذوا من بليس واذا مالكم رغبه في بعض فكوا الإرتباط ,, وكل عسى الله يوفقه في طريقه ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
.. يخزي الشيطان ,,^^
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
مدري والله العالم لو كانت تحب زوجها كانت تحملت على الاقل كم شهر بس حسيتها تنتظر اي زله منه عشان تنفك الله يعوضهم كلامنهم خير
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ يوم واحد
في هذا العصر وعالم الانفتاح
الكل لايخلو من علاقه ولو على مستوى صداقة الفيس بوك
ومتابعة التوتر او الاستقرام او السناب شات وغيرها من المواقع
ولكن الذي ينبغي ويجن ان يكون هو بعد الزواج الابتعاد كلا من الطرفين
عن مايشوب وينغص الحياه عن هذه الامور التي لافايدها منها اطلاقاً
نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
بتكلم الرجال من ورى زوجها وتزعل
لا وهو يقول كنت حسامحها
ههههههههههههههههههههههههههههههه ايش الزواج المنحل هذا
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
هي تقول هو متكبر
وهو يقول هي خاينه
إذا كلامها صحيح فاالله يلوم اللي يلومها احنا مانتحمل نجلس مع واحد متكبر وشايف نفسه فمابالك تعيش معه
أما إذا كلامه هو صحيح الخيانة مالها عذر وعزيز النفس مايتقبل يعبش مع وحده فاسدة أخلاقيا
الله لايبلانا بهالصنفين
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يوم واحد
مبرراتها واهية صراحة ايش اللي متكبر
ومالها الاعشرين يوم متزوجة !! وعلى طول تطلب خلع
لو عشرين سنة نقول طفح فيها الكيل
الله يهدي ماخلق
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يوم واحد
مبرراتها واهية صراحة ايش اللي متكبر
ومالها الاعشرين يوم متزوجة !! وعلى طول تطلب خلع
لو عشرين سنة نقول طفح فيها الكيل
الله يهدي ماخلق
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يوم واحد
والله ضعنا ….
من نصدق …
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
الاكيد ان حياتهم مع بعض معد لها داعي وبس
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
رآحو الطيبين والله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يوم واحد
قصتهم غريبه لكن بكيفهم !
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6238 ] نشر منذ يوم واحد
زين انها من البداية قبل لا يصير بينهم عيال
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 13 ساعة
باالعكس هي صادقة المرأة والحمدلله انها انفصلت منه القذر والدليل يناس انها ماطلبت منه الخلع باالمدة القصيييرة هاذي إلا والله من حر ماشافت المسكينه والأنذلال ألي شافته منه والله اعلم واستغفر الله وأتوب إليه ،واتمنى السعادة للكل والتوفيق.