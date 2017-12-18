صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 59ر267 نقطة، أو 19ر1%، ليصل إلى 81ر22820 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر19 نقطة، أو 10ر1%، ليصل إلى 27ر1813 نقطة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهل اليابان كل خير
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
بصراحة الشعب الياباني الصديق
شعب منا ظل ومكافح للغاية
لا يعرف الكسل ولا اليأس