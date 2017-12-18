صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

طوكيو(صدى):

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 59ر267 نقطة، أو 19ر1%، ليصل إلى 81ر22820 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر19 نقطة، أو 10ر1%، ليصل إلى 27ر1813 نقطة.