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صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
طوكيو(صدى):

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 59ر267 نقطة، أو 19ر1%، ليصل إلى 81ر22820 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر19 نقطة، أو 10ر1%، ليصل إلى 27ر1813 نقطة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

يستاهل اليابان كل خير

[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد

بصراحة الشعب الياباني الصديق
شعب منا ظل ومكافح للغاية
لا يعرف الكسل ولا اليأس

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