التأمينات توجه تحذير للمؤسسات بشأن أجور الموظفين

علي القحطاني(صدى):

اعتبرت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، أن قیام بعض المنشآت المشتركة في نظام التأمینات بتسجیل الموظفین لديھا بأجور متدنیة تقل عن الأجور الحقیقیة، بھدف تقلیل قیمة الاشتراك المقررة، تعد تحايلا على النظام ويسلب حقوق الموظفین.

وأوضحت المؤسسة أن حقوق المعاش والتعويض عن إصابات العمل والتعطل عن العمل ومعاش أفراد عائلاتھم بعد الوفاة ستحسب على هذه الأجور المسجلة، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام بأحكام النظام والمبادرة بتسجیل كافة العاملین لديھم، سعوديین أم غیر سعوديین، وفق أجورھم الحقیقیة، حتى لا يحرموھم وعوائلھم من بعدھم من الانتفاع بمزايا النظام في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة أو التعطل عن العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار أنها أطلقت حملة توعوية بعنوان ” تأكد من أجرك.. لا ينقص تعويضك ” ، للحفاظ على حقوق عملائھا المشتركین سواء من السعوديین أو غیر السعوديین.