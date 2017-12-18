حالة الطقس المتوقعة اليوم

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على شرق وشمال المملكة وكذلك مرتفعات جازان و عسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية على الجزء الاوسط والشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.