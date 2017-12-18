حساب المواطن يكشف حقيقة تأخير موعد الصرف للمستفيدين بسبب تعديل بياناتهم
كشف برنامج حساب المواطن، عن حقيقة تأخير موعد الصرف للمستفيدين، حال قيامهم بالتعديل أو الإضافة على بياناتهم المسجلة في البرنامج.
وأكد الحساب الرسمي لخدمة العملاء للبرنامج، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لا تأخير لموعد الصرف للمستفيدين في حالة تعديل بياناتهم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأهلية والاستحقاق في الموعد المحدد له يوم 21 ديسمبر الجاري.
وجاء هذا التوضيح ردا على أسئلة لمواطنين عما إذا كان تعديل البيانات أو الإضافة عليها يؤخر موعد الصرف.
وبشأن موعد انتهاء التسجيل في البرنامج، ذكر حساب خدمة العملاء أنَّه ” ليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، وأن تلقي طلبات التسجيل مستمرة عبر البوابة الإلكترونية http://ca.gov.sa ” .
ناصر[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ليش ما تفصحون عن المبلغ
شكله صدمه وراح يخذل الجميع
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله ع نعمة
الأمن والأمان
لا يعرف قيمتها إلا من فقدها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
القرشي[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ يوم واحد
عذآب الرحيل : كلامك صحيح ولكن من اجل أن يتحقق الأمن والأمان لابد من تحقيق العدالة الإجتماعية
اولآ إللي تسعى الدولة الأن لتحقيقه من خلال رؤية 2020 و 2030 .
الشاعر[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يوم واحد
كان الله في عون الموطن
نحن مقبلون على ايام عصيبة
اسأل الله ان يلطف بنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
خير ان شاء الله ,,
القروي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ يوم واحد
تفاءلوا .. الخير موجود ويزيد .. ونحن نحمل هم
أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة لأنهم
فعلا في حاجة للدعم من حساب المواطن ومن
أهل الخير .. أما أصحاب الرواتب المجزية اللي من 10000الاف فما فوق فهؤلاء حتى لو لم ياتيهم دعم فهم أفضل من غيرهم .. لكن من هم اقل من ذلك هم المحتاجين للدعم .. وهم اولى من غيرهم ..
Amq[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ يوم واحد
انا متاكد المبلغ بيخذل الجميع مع الاسف
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ يوم واحد
قال هي بكر والا ثيب قال وجهك عليها
يعني راح تعرفون الدعم متى مادخل حساباتكم
ليش كل هاللهفه وكثر النشايد اركدوا اركدوا
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ يوم واحد
قال هي بكر والا ثيب قال وجهك عليها
يعني راح تعرفون الدعم متى مادخل حساباتكم
ليش كل هاللهفه وكثر النشايد اركدوا اركدوا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يوم واحد
ابك فش فاهم… اخذوا مصرياتكم بالرسوم والضرايب بشخطه قلم … وعشان يرجعوا ربع ربع ما اخذوا …مرمطوكم بلا داعي…
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم احفظ سيدي ومولاي
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير
محمد بن سلمان آل سعود المعظم
امير امبراطور الرؤية في العصر الحديث
سر بنا يا سيدي المعظم
سر بنا يا سيدي المعظم الى دروب العطاء والنماء
سر بنا يا سيدي المعظم الى درب مزدهر ومشرق
سر بنا والله يرعاك ويحفظك ايها الأمير المعظم
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ يوم واحد
شمس تطلع خبر يبان والخوف تسلك مسلك وزارة الإسكان ويصبح الخبر في خبر كان _ وزارة الإسكان تسلمت كامل إحتياجاتها من الأراضي في جميع المناطق لغرض السكن _ وأل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 6 سنوات يجنى أرباحها ولحقها لاحقا 20 مليار _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك _ وخرصو وعنهم سكتم بكتم
ماعندي وظيفه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
بلاحساب مواطن بلاخراط اذاجاالواحد800راح يدفع دبله اضعاف
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
طـــيـــب ****
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ يوم واحد
قنوات الإخونجيه كالشرق ومكملين شيعوا إشاعات عن محمد بن سلمان إشترى قصر بفرنسا بأغلا سعر في العالم ب 300 مليون دولار وصوره ب 450 مليون يورو ويخت ب 500 مليون دولار الإخونجيه بثو الإشاعات بوثائق مفبركه فحذاري منهم والإشاعات
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ يوم واحد
عاد انا قرأت بخبر قبل انه 300 ريال بس
مطب[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ يوم واحد
طـــيـــب
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 21 ساعة
يامال البعد يا جامكلو المروح
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 18 ساعة
مكنه بطرثوث جتك زيحه لساتك عايش ظللك كابوسك كاتم أنفاسك وحلمك المزعج في صحوتك ومنامك يخونجي قبر يلمك تهبه هباك الله