حساب المواطن يكشف حقيقة تأخير موعد الصرف للمستفيدين بسبب تعديل بياناتهم

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن حقيقة تأخير موعد الصرف للمستفيدين، حال قيامهم بالتعديل أو الإضافة على بياناتهم المسجلة في البرنامج.

وأكد الحساب الرسمي لخدمة العملاء للبرنامج، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لا تأخير لموعد الصرف للمستفيدين في حالة تعديل بياناتهم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأهلية والاستحقاق في الموعد المحدد له يوم 21 ديسمبر الجاري.

وجاء هذا التوضيح ردا على أسئلة لمواطنين عما إذا كان تعديل البيانات أو الإضافة عليها يؤخر موعد الصرف.

وبشأن موعد انتهاء التسجيل في البرنامج، ذكر حساب خدمة العملاء أنَّه ” ليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، وأن تلقي طلبات التسجيل مستمرة عبر البوابة الإلكترونية http://ca.gov.sa ” .