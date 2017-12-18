رسالة ذهبية من مصري إلى محمد صلاح تسحر القلوب وتلفت الأنظار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قوية ومؤثرة جدا وجهها أحد الشباب إلى نجم الكرة المصرية والإنجليزية ” محمد صلاح ” لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.
وجاء في نص الرسالة: ” اوعى تكون مستقِل باللي انت بتعمله.. يابني انت مقعد بلد بحالها تتابع الكورة هتيجي في رجلك امتى وهتعمل فيها ايه، اللي بيباصي لك بنحبه واللي بيبخل عليك بنكرهه “.
وأضاف: ” الناس في البيوت والقهاوي بيتفرجوا ويدعولك، واللي في المواصلات ماشيين في الشارع يسألو عليك، واللي مالوش في الكورة بيحاول يعرف عشانك ماعدناش شايفينك مجرد لاعب كورة، كل واحد فينا شايف فيك أحلى حاجة منه، فرحان بنجاحك اللي معرفش يحققه، ومبسوط لك باللي هو مقدرش يعمله في مجاله..اللي بتعمله في انجلترا عَلّيت بيه مستوى طموحنا لدرجة إننا بقينا زعلانين عشان مش شايفين اسمك في قايمة البالون دور!.. احنا كنا جعانين نجاح يا صلاح، كان نفسنا في رمز العالم يقول اسمنا بسببه ولقينا عندك أكتر من اللي خيالنا وصل له بكتير، بكتير أوي والله يانجم ديربي المرسيسايد، يابطل ليفربول الأول، يا لاعب الشهر في انجلترا، ياهداف أقوى دوري في العالم، ياظاهرة كرة القدم حاليا.. ياراجل دا حتى التطبيل ليك بقينا نحبه ونشوفه أقل من قيمتك “.
واختتم المواطن محمد السيد رجب: ” ربنا يسعدك يا أبو مكة “.
عليان[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ يومين
يارجل حتى احنا في السعوديه نتابع نجاحات صلاح ومبارياته بكل شغف
ونتمنى له كل التوفيق ولشعب مصر العزيز كل التقدم
متابع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهل ابن ارض الكنانه
ابو احمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يوم واحد
محمد صلاح لاعب خلوق يستاهل