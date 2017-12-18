رسالة ذهبية من مصري إلى محمد صلاح تسحر القلوب وتلفت الأنظار

وأضاف: ” الناس في البيوت والقهاوي بيتفرجوا ويدعولك، واللي في المواصلات ماشيين في الشارع يسألو عليك، واللي مالوش في الكورة بيحاول يعرف عشانك

ماعدناش شايفينك مجرد لاعب كورة، كل واحد فينا شايف فيك أحلى حاجة منه، فرحان بنجاحك اللي معرفش يحققه، ومبسوط لك باللي هو مقدرش يعمله في مجاله..اللي بتعمله في انجلترا عَلّيت بيه مستوى طموحنا لدرجة إننا بقينا زعلانين عشان مش شايفين اسمك في قايمة البالون دور!.. احنا كنا جعانين نجاح يا صلاح، كان نفسنا في رمز العالم يقول اسمنا بسببه ولقينا عندك أكتر من اللي خيالنا وصل له بكتير، بكتير أوي والله يانجم ديربي المرسيسايد، يابطل ليفربول الأول، يا لاعب الشهر في انجلترا، ياهداف أقوى دوري في العالم، ياظاهرة كرة القدم حاليا..