القيمة المضافة توضح طريقة فرض الضريبة على السلع
أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، أن الضريبة ستفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد الخاصة بالسلع.
وقال الحساب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على سؤال لأحد المواطنين يقول ” سلعة سعرها 100 ريال بعد الضريبة، أصبح 105؛ لكن إذا باعها المصنع إلى التاجر أصبحت 105 ريالات وباعها التاجر بعد 5% 110.25 ريال هذا طبعاً إذا مرت على تاجر واحد فقط؛ أَي أنه قد تصل إلى 150 رِيَالاً كسعر نهائي، فِي حَالِ مرت على 3 تجار كمتوسط لهذه العملية.. هل هذه الطريقة صحيحه؟ أم أنها تحتسب في آخر عملية بيع تتم فقط؟ ”
وأوضح ” عزيزي العميل، بخصوص استفساركم عن الضريبة، تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ، ومرورا بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة ” .
الهواوي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ يوم واحد
الله يستر من طمع التجار
من الحين الكل يزود على كيفه
اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء اكثرو من الاستغفار فلنا رباً كريم واكثرو الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ يوم واحد
طمع التجار فقط شعب فقير نسبة ٦٠ ٪ مستغل من قلة يعيشون بملعقة من ذهب يتمتعون ويضحكون على غريق يحاول ان يتعلق بم يسد رمقه حتى الموظف الذي يخدم حرم من علاوته بربط حزام وأموال تئتي بم انعم الله على هذه البلد وتذهب الى فقعات صابون ليس الفقير له نصيب الى فتات لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل يوم يقف كل انسان بين يد الله جل جلاله فيقول الطاغي يارب أرجعني اعمل صالح ولاكن هيهات تركت فقراء وقد انعم الله عليكم من بركات الارض ونتفع قلة وهلك كثرة ٠
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد
أصعب ما يمكن للعقل أن يفهمه هو ضريبة القيمة المضافة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
حفظ الله سيدي ومولاي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يوم واحد
يعني ابك السلعه الي بألف ممكن تتباع بألفين .. والحجه جاهزه…. راح فيها العميل .. وحصلها التاجر برفع السعر كما يبى
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ يوم واحد
الموضوع ذكرني بقصة قبطان تاه بعرض المحيط باالبحر ومعه جنود على قاررب صغير وكان يفتت فتات الخبز وهو يوزع عليهم إذا مااحد انتبه له اخذ الذي سقط بين ارجله وهو مااحد شافه .فهمت المعنى
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
أتوقع والله العالم ان الشعب السعودي قريباينزل للميدان وهيعمل مضاهرات
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ يوم واحد
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1378 ]
فال الله ولا فالك
الشعب السعودي متمسك بهدي سيد البشر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
ولا يدعوا الناس للمظاهرات والخروج على ولي الامر الا القلة الحاقده من الروافض وعملائهم الحاقدين على مملكتنا
تعوذ من الشيطان ولا عاد تفائل بمثل هذي الامور
مواطن[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد
الله يستر تفائل خير
ابو انس الزراع[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 21 ساعة
تحديد سعر السلع مهم لان الاجانب باخذوا اكثر من الضريبه خاصة الفساتين المجهوله المصدر ةاسضا الافغان واليمنا اصحاب البقالات تجد الفرق خمس ريال ةانت طالع
ali[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 19 ساعة
انا كل ما يطري عليا سواد الليل يجيني بلاي الي من العام معتادة
من السعوديه[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 16 ساعة
سبحن الله وبحمده
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 16 ساعة
يا أخ من السعودية … سبحان الله كذا تنكتب ☺️وشكراً
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 15 ساعة
لو ان الحكومه تلغي كل الضرائب والتعريفات المضافه على الفواتير والقيمه المضافه وتستبدلها برفع سعر لتر البنزين اسوة بالدول الاخر كان افضل لها اقتصاديا واجتماعيا
لو رفعت سعر البنزين الى 5 ريالات ستحقق فائده اقتصاديه وفي نفس الوقت لن يتأثر المواطن كما سيتأثر عندما رفعت فواتير الكهرباء والماء والقيمه المضافه واضف الى ذلك ان المواطن لن يستعمل سيارته الا في الضروره وبالتالي ستنتهي الفرفره في الشوارع وستقل الزحمه في الشوارع والمواطن سيمارس رياضة المشي لسوق و للمسجد و للحديقه وهذا يعود على المواطن بالصحه والعافيه وسيتخلص من الامراض مثل السمنه والسكري و ارتفاع الضغط وتسدد الشرايين
ربيعان[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 15 ساعة
الان الي يستورد يبيع السلعه بضعف سعر الاستيراد طيب 5 % تؤخذ من سعر الاستيراد او من سعر البيع تكفون احشرو التجار وخلوهم يبيعون بمكسب معقول وحنا مستعدين ندفع اكثر من 5% ،،، الدوله تنفق 72 مليار لدعم الاقتصاد اي التجار رغم ان من يتحمل الضريبه هو المواطن خايفين ان تقل ارباح التاجر المسكين