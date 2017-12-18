القيمة المضافة توضح طريقة فرض الضريبة على السلع

عادل الحربي(صدى):

أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، أن الضريبة ستفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد الخاصة بالسلع.

وقال الحساب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على سؤال لأحد المواطنين يقول ” سلعة سعرها 100 ريال بعد الضريبة، أصبح 105؛ لكن إذا باعها المصنع إلى التاجر أصبحت 105 ريالات وباعها التاجر بعد 5% 110.25 ريال هذا طبعاً إذا مرت على تاجر واحد فقط؛ أَي أنه قد تصل إلى 150 رِيَالاً كسعر نهائي، فِي حَالِ مرت على 3 تجار كمتوسط لهذه العملية.. هل هذه الطريقة صحيحه؟ أم أنها تحتسب في آخر عملية بيع تتم فقط؟ ”

وأوضح ” عزيزي العميل، بخصوص استفساركم عن الضريبة، تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ، ومرورا بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة ” .