توقعات بموجة برد قارسة على بيشة ونجران حتى نهاية الأسبوع

حمود العنزي(صدى):

توقع رئيس وحدة الدراسات العليا في كلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي أحمد الحربي، أن تضرب موجة برد جديدة، مناطق بيشة ونجران غدا وتستمر بأمر الله حتى يوم الخميس.

وأوضح الحربي أن الخرائط تشير إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة يشمل الشمالية، والوسطى، والمناطق الجنوبية لوسط المملكة نواحي بيشة، والدواسر، ونجران، وهذا الانخفاض ناتج عن تمحور مرتفع جوي سيبيري يتعمق بقيم مرتفعة حتى أواسط وجنوب المملكة.

وطالب الحربي، جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر خلال هذه الموجة، قائلا: ” إنه يتوقع أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع مجددا والدفء التدريجي مع نهاية الأسبوع الجاري ، ومطلع الأسبوع القادم ” ، وفقا لصحيفة عكاظ.