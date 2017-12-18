بالتفاصيل.. وفاة ” عروس ” وشقيقيها وإصابة والدتهم في المهد

نايف السالم(صدى):

أسفرت حادثة مرورية مروعة وقعت بين مركبة أسرة عروس سعودية مع مركبة أخرى إلى وفاة العروس وشقيقيها وإصابة والدتهم وشخص آخر.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي،إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحادثة المرورية.

وعلى الفور توجهت الفرق الإسعافية للموقع، وعند الوصول اتضح وجود إصابتين خطرتين وحالتي وفاة وحالة أخرى تم نقلها قبل وصول الفرق الإسعافية.

وتم فورا نقل الحالتين إلى مستشفى المهد العام بعد تقديم الإسعافات الأولية من قبل المسعفين، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن العائلة المكونة من الأم وابنتها العروس وشقيقيها تعرضوا لحادثة مرورية أثناء سفرهم للمدينة المنورة لوضع اللمسات الأخيره لحفلة الزفاف.