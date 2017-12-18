بالتفاصيل.. وفاة ” عروس ” وشقيقيها وإصابة والدتهم في المهد
أسفرت حادثة مرورية مروعة وقعت بين مركبة أسرة عروس سعودية مع مركبة أخرى إلى وفاة العروس وشقيقيها وإصابة والدتهم وشخص آخر.
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي،إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحادثة المرورية.
وعلى الفور توجهت الفرق الإسعافية للموقع، وعند الوصول اتضح وجود إصابتين خطرتين وحالتي وفاة وحالة أخرى تم نقلها قبل وصول الفرق الإسعافية.
وتم فورا نقل الحالتين إلى مستشفى المهد العام بعد تقديم الإسعافات الأولية من قبل المسعفين، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن العائلة المكونة من الأم وابنتها العروس وشقيقيها تعرضوا لحادثة مرورية أثناء سفرهم للمدينة المنورة لوضع اللمسات الأخيره لحفلة الزفاف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
لاحول ولاقوة الا باالله العلي العظيم
الله يرحم المتوفي.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
لا حول و لا قوة الا بالله
الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين
الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه💔
صهيب[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوة الا باالله العلي العظيم
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين .
الهواوي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمهم ويغفر لهم والله يعوضهم بجناته
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوة الا باالله العلي العظيم
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين .
القروي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمهم .. ويغفر لهم .. ويدخلهم فسيح جناته ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم من توفي ويشفي من أصيب ,, آمين ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
اقدارنا تسير بنا
شئنا ام ابينا
ونحن نسير لا نعلم متى موعد موتنا
اللهم ارحمنا إذا صرنا الى ما صاروا اليه
تحت التراب وحدنا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يوم واحد
الهم اغفر لهم .. وارحمنا اجمعين
النادر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمهم
abdul[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ يوم واحد
ومع كل هذه الحوادث ستُرفع حد السرعة الي ١٤٠ كلم/ساعة. واللي ما عجبوا البحر مليان مويا
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يرحمهم ويغفر لهم ويعوضهم بجنة عرضها السماوات والأرض
سعوديه بالفطرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون الله يصبر اهلهم على فرقهم ويرزقهم الصبر والسلوان و يشفي امهم هذا حال الدنيا اليوم ندَفِن وغدا نُدفَن