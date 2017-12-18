السيطرة على سيارة تعطل بها مُثبت السرعة في مكة

طلال الغامدي(صدى):

باشر مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ” 911 ” ، بلاغا من مقيم فلسطيني الجنسية، يتضمن تعليق مثبت السرعة الخاص بسيارته، وعدم قدرته على إيقافها، بعد نقطة الشميسي باتجاه مكة المكرمة.

وأوضح مركز العمليات الأمنية أنه تم تمرير البلاغ، الذي ورد عند الساعة 17:31 بعد العصر، للعاملين بالميدان وضابط الطريق عبر الجهاز وتم التواصل مع المبلغ وإعطائه التعليمات اللازمة في مثل هذي الحالات وذلك بوضع المركبة في وضع N وتثبيت الدركسون في نفس المسار وعدم الالتفاف.

وأضاف أنه تم فتح مسارات نقطة الشميسي والتنسيق مع الدوريات عبر الجهاز، كما تم الإقفال على المركبة بدوريتين من الأمام ودورية من الخلف للتخفيض من سرعة السيارة 120 حتى توقفها تماما بعد نقطة الشميسي، بدون إصابات ولله الحمد، وتم إحالة البلاغ لشرطة الكعكية لإكمال اللازم في مثل هذه الحالات.