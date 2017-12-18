السيطرة على سيارة تعطل بها مُثبت السرعة في مكة
باشر مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ” 911 ” ، بلاغا من مقيم فلسطيني الجنسية، يتضمن تعليق مثبت السرعة الخاص بسيارته، وعدم قدرته على إيقافها، بعد نقطة الشميسي باتجاه مكة المكرمة.
وأوضح مركز العمليات الأمنية أنه تم تمرير البلاغ، الذي ورد عند الساعة 17:31 بعد العصر، للعاملين بالميدان وضابط الطريق عبر الجهاز وتم التواصل مع المبلغ وإعطائه التعليمات اللازمة في مثل هذي الحالات وذلك بوضع المركبة في وضع N وتثبيت الدركسون في نفس المسار وعدم الالتفاف.
وأضاف أنه تم فتح مسارات نقطة الشميسي والتنسيق مع الدوريات عبر الجهاز، كما تم الإقفال على المركبة بدوريتين من الأمام ودورية من الخلف للتخفيض من سرعة السيارة 120 حتى توقفها تماما بعد نقطة الشميسي، بدون إصابات ولله الحمد، وتم إحالة البلاغ لشرطة الكعكية لإكمال اللازم في مثل هذه الحالات.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ يومين
لله دركم يا رجالنا البواسل
يخاطرون بأرواحهم لإنقاذ ابو فلسطز وهم يدوسون بالاقدام راية التوحيد اجلها واعزها الله
فاضل[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ يوم واحد
الى اللي مسمي نفسه (لا يهمونك انا مجنونك)
اولا : التنابز بالألقاب ليس من شيم المسلم
ثانيا: هذا واجب رجال الأمن ولهم الشكر والتقدير على ذلك
ثالثا: بصرف النظر عن جنسية السائق فهو كان في خطر وعدم انقاذه سيكون خطرا على الآخرين من السيارات المجاورة .. واذا كنت لاتعلم عن المسافة بين الشميسي ومكة فهي قريبة جدا تقطع في حوالي 10 او 15 دقائق .. فالخطر كان وشيكا اذا وصل الى مدخل مكة بدون تخفيف سرعته
للعلم اكثر طرق المملكة السريعة بين المدن ازدحاما هو طريق مكة جدة السريع