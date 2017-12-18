البيت الأبيض: ساعدنا روسيا على إحباط هجوم إرهابي كبير

واشنطن(صدى):

قال البيت الأبيض، إن أجهزة المخابرات الأميركية نقلت إلى روسيا تحذيرا مسبقا من مخطط إرهابي كبير في سانت بطرسبرغ، مما مكن موسكو من إحباط هجوم كان من الممكن أن يقتل ” أعدادا كبيرة من الناس “.

وقال البيت الأبيض في بيان ” اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس دونالد ترامب ليشكره على التحذير المسبق الذي أعطته أجهزة المخابرات الأميركية لروسيا بشأن مخطط إرهابي كبير في سان بطرسبرغ بروسيا “.

وقدمت الولايات المتحدة لروسيا، معلومات ساعدت الأخيرة على إحباط هجوم إرهابي مدينة سان بطرسبرغ، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية، الأحد.