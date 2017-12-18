بالصور.. حداد بالشموع على ضحايا انفجار كنيسة في باكستان

وقف المئات من المسيحيين، أمس الأحد بالشموع حدادا على ضحايا انفجار بكنيسة فى أحد المدن فى باكستان، والذي أودى بحياة 9 أشخاص،وإصابة 44 أخرين.

وأرسلت قوات الأمن الباكستانية،تعزيزات إضافية إلى مدينة كويتا.

وذكرت قناة ” جيو ” الباكستانية أن السلطات الباكستانية أقدمت على هذه الخطوة فى إطار تعزيزات أمنية شاملة بعد الحادث تضمنت تشديد الأمن حول الكنائس فى مختلف أنحاء البلاد، بما فى ذلك فى كراتشى ولاهور وحيدر آباد.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابى قد أعلن مسئوليته عن الحادث الذى وقع فى وقت سابق اليوم؛ حيث فجر انتحاريان نفسهما داخل كنيسة كويتا بينما يتواجد بها نحو 400 شخص.