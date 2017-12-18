بالصور.. 50 زوجا صينيا يقيمون حفلا جماعيا في سريلانكا

بكين(صدى):

أقام 50 زوجا صينيا حفل زفافهم في كولومبو عاصمة سريلانكا أمس الأحد في حفل زفاف جماعي جرى على التقاليد البوذية في الوقت الذي تسعى فيه الجزيرة لجذب مزيد من السائحين.

وقال مسؤولون إن الحفل ضم حالات زواج حديثة إضافة إلى أزواج متزوجين بالفعل منذ فترة وأرادوا تجديد رباط الزوجية بينهم.

وارتدى بعض المشاركين فى حفل الزفاف الملابس التقليدية لمواطنى سريلانكا فى حين ارتدى آخرون ملابس صينية أو غربية فى الحفل الذى جرى بوسط كولومبو.

وقال وزير السياحة السريلانكى جون أماراتونجا لرويترز “سيكون هناك الكثير من الأزواج الذين يريدون المجيء إلى هنا والاحتفال بزواجهم سواء من الصين أو أماكن أخرى من العالم”.