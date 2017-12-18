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بالصور.. 50 زوجا صينيا يقيمون حفلا جماعيا في سريلانكا

بالصور.. 50 زوجا صينيا يقيمون حفلا جماعيا في سريلانكا
بكين(صدى):

أقام 50 زوجا صينيا حفل زفافهم في كولومبو عاصمة سريلانكا أمس الأحد في حفل زفاف جماعي جرى على التقاليد البوذية في الوقت الذي تسعى فيه الجزيرة لجذب مزيد من السائحين.

وقال مسؤولون إن الحفل ضم حالات زواج حديثة إضافة إلى أزواج متزوجين بالفعل منذ فترة وأرادوا تجديد رباط الزوجية بينهم.

وارتدى بعض المشاركين فى حفل الزفاف الملابس التقليدية لمواطنى سريلانكا فى حين ارتدى آخرون ملابس صينية أو غربية فى الحفل الذى جرى بوسط كولومبو.

وقال وزير السياحة السريلانكى جون أماراتونجا لرويترز “سيكون هناك الكثير من الأزواج الذين يريدون المجيء إلى هنا والاحتفال بزواجهم سواء من الصين أو أماكن أخرى من العالم”.

Chinese wedding couple and flower girls take part in a mass wedding ceremony of 50 Chinese couples in Colombo on December 17, 2017. / AFP PHOTO / ISHARA S. KODIKARA
A bridegroom takes a picture of his bride before the mass wedding ceremony for fifty Chinese couples in Colombo, Sri Lanka, December 17, 2017. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Chinese brides pose for photographs during the mass wedding ceremony for fifty Chinese couples in Colombo, Sri Lanka December 17, 2017. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين

طيب مبروك لصينين الزواج

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