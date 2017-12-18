اليونان تفشل مخطط لاغتيال الرئيس التركي

أثينا(صدى):

استطاعت اليونان إفشال مخطط لاغتيال لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وألقت القبض على تسعة إرهابيين ينتمون لجبهة ” حزب التحرير الشعبي الثوري “، المعروفة اختصارًا بـ (DHKP-C).

ونقلت صحيفة ” تو فيما ” اليونانية، الأحد 17 ديسمبر، أن الشرطة توصلت إلى معلومات تفيد بأن هذه الخلية كانت تعتزم اغتيال أردوغان خلال زيارته لأثينا، فألقت القبض عليهم، وعندها وجدت ملاحظات مكتوبة تضمنت خطة تنفيذ العملية باستخدام قذائف صاروخية، وقنابل يدوية، وزجاجات حارقة.

وتضمنت الخطة أن تقوم مجموعتنا باستهداف موكب أردوغان من الجانبين بصواريخ خلال مروره، بينما كانت مجموعة ثالثة ستهاجم من الخلف، مشيرة إلى أن الخطة كانت تشير إلى الرئيس التركي باسم مستعار ” العقرب “.

وتعود جذور المنظمة اليسارية المتطرفة، التي اتخذت اسمها الحالي عام 1994، إلى ستينيات القرن الماضي، حيث قامت بعمليات اغتيال ضد شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية، فضلاً عن استهداف المصالح الغربية ومقرات حزبية داخل تركيا، بحسب وكالة الأناضول.