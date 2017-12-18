تفاصيل جديدة حول مقتل الموظفة البريطانية في بيروت

بيروت(صدى):

كشف مصدر قريب من التحقيق في مقتل البريطانية ريبيكا دايكس في بيروت، أن الانطباع الأولي في مقتلها يشير إلى أن الجريمة ليست سياسية.

وأوضح المصدر، أنه تم العثور على جثة الشابة مساء السبت، وتحقق السلطات في معلومات أشارت إلى احتمال تعرضها للاغتصاب.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إن الجثة ألقيت على جانب الطريق ويشتبه بأن البريطانية قتلت خنقا ” لانه عُثر عليها مع حبل حول رقبتها “.