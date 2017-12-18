انقطاع الكهرباء يتسبب في تأخر الرحلات الجوية بمطار أتلانتا

قال مسؤولون إن الرحلات الجوية فى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولى بالولايات المتحدة تأخرت أمس الأحد بعد انقطاع جزئي للكهرباء مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب فى أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها اضطرت إلى تحويل مسارات الرحلات المتجهة إلى أتلانتا فى الوقت الذى أٌجلت فيه أيضا الرحلات المغادرة للمطار كما تم حجز بعض الطائرات على المدرج.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على تويتر إن الرحلات الدولية إلى مطار هارتسفيلد حُولت إلى مطارات أخرى بمنطقة أتلانتا.

وأضافت إدارة الطيران الاتحادية فى بيان إن برج المراقبة الجوية التابع للإدارة كان يعمل بشكل عادى ولكن الرحلات المغادرة أٌجلت لتعطل الأجهزة والمعدات فى المطار.

وقال المطار وشركة جورجيا باور التى تزود المطار بالكهرباء إن سبب انقطاع الكهرباء لم يُعرف بعد.

ونشر البعض صورا على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى صالات المطار تظهر المسافرين وهم يجلسون فى مكان شبه مظلم.

وقالت صحيفة محلية فى أتلانتا إن طيارا من شركة دلتا إيرلاينز أبلغ المسافرين بأن عمال بناء قطعوا أحد كابلات الكهرباء مما تسبب فى انقطاع التيار.