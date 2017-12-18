بالصور| بينيرا.. مرشح تشيلي المحافظ يتصدر الانتخابات

سانتياغو(صدى):

صور.. المرشح المحافظ سيباستيان بينيرا يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة التشيلية

قالت وكالة الانتخابات فى تشيلى إن المرشح المحافظ سيباستيان بينيرا يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة التى أجريت فى البلاد أمس الأحد.

وبعد فرز 67.07 % من الأصوات حصل بينيرا على 54.4 % بينما حصل المرشح المنتمى لتيار يسار الوسط اليخاندرو جيليير على 45.6 % من الأصوات.

وسيواصل المرشحان تطبيق نموذج اقتصاد السوق الذى تنتهجه تشيلى منذ فترة طويلة لكن بينيرا وعد بخفض الضرائب لتحفيز النمو فى حين يريد جيليير أن تمضى الحكومة قدما فى سياسات الرئيسة المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت المتعلقة بإصلاح نظم التعليم والضرائب والعمل.