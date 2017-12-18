  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالصور| بينيرا.. مرشح تشيلي المحافظ يتصدر الانتخابات

بالصور| بينيرا.. مرشح تشيلي المحافظ يتصدر الانتخابات

بالصور| بينيرا.. مرشح تشيلي المحافظ يتصدر الانتخابات
سانتياغو(صدى):

صور.. المرشح المحافظ سيباستيان بينيرا يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة التشيلية

قالت وكالة الانتخابات فى تشيلى إن المرشح المحافظ سيباستيان بينيرا يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة التى أجريت فى البلاد أمس الأحد.

وبعد فرز 67.07 % من الأصوات حصل بينيرا على 54.4 % بينما حصل المرشح المنتمى لتيار يسار الوسط اليخاندرو جيليير على 45.6 % من الأصوات.

وسيواصل المرشحان تطبيق نموذج اقتصاد السوق الذى تنتهجه تشيلى منذ فترة طويلة لكن بينيرا وعد بخفض الضرائب لتحفيز النمو فى حين يريد جيليير أن تمضى الحكومة قدما فى سياسات الرئيسة المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت المتعلقة بإصلاح نظم التعليم والضرائب والعمل.

Chilean presidential candidate Sebastian Pinera (L), next to his wife Cecilia Morel, publicly celebrates his victory in Santiago after the runoff election on December 17, 2017.
Conservative billionaire Sebastian Pinera will return as Chile’s president, the election results show. His rival, leftist challenger Alejandro Guillier, a TV presenter turned senator who ran as an independent but was backed by outgoing center-left President Michelle Bachelet, recognized his defeat. / AFP PHOTO / Martin BERNETTI
Chilean presidential candidate Sebastian Pinera (L), next to his wife Cecilia Morel, publicly celebrates his victory in Santiago after the runoff election on December 17, 2017.
Conservative billionaire Sebastian Pinera will return as Chile’s president, the election results show. His rival, leftist challenger Alejandro Guillier, a TV presenter turned senator who ran as an independent but was backed by outgoing center-left President Michelle Bachelet, recognized his defeat. / AFP PHOTO / Martin BERNETTI

الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *