بالفيديو.. فتاة تعبر عن فرحتها بتوظيف النساء في التفتيش وتتوعد مخالفي المرور

علي القحطاني(صدى):

شاركت مواطنة، فيديو عبرت خلاله عن فرحتها بقرار توظيف النساء في المرور ونقاط التفتيش.

وقالت الفتاة: ” أنا مو بس راح أسوق السيارة وكمان هتوظف في التفتيش، ياربي ياربي .. أخبار تفرح ، أخبار جميلة وعبرت عن تأييدها لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلة :” على حد سواء كلنا سلمان .. وكلنا محمد “.

وتخيلت الفتاة ما ستفعله عند توظيفها في نقاط التفتيش قائلة : ” اللمبات اللي وراء مطفيها ..ليش.. مخالفة شوفتك تأكل سندوتش ..مخالفة .. شوفتك تتكلم في الجوال .. مخالفة”.