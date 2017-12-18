بالفيديو.. فتاة تعبر عن فرحتها بتوظيف النساء في التفتيش وتتوعد مخالفي المرور
شاركت مواطنة، فيديو عبرت خلاله عن فرحتها بقرار توظيف النساء في المرور ونقاط التفتيش.
وقالت الفتاة: ” أنا مو بس راح أسوق السيارة وكمان هتوظف في التفتيش، ياربي ياربي .. أخبار تفرح ، أخبار جميلة وعبرت عن تأييدها لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلة :” على حد سواء كلنا سلمان .. وكلنا محمد “.
وتخيلت الفتاة ما ستفعله عند توظيفها في نقاط التفتيش قائلة : ” اللمبات اللي وراء مطفيها ..ليش.. مخالفة شوفتك تأكل سندوتش ..مخالفة .. شوفتك تتكلم في الجوال .. مخالفة”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
أحب أتابع سناباتها
الفاغره ذي🤗🤗🤗🤗
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ يومين
قرني ممكن تحط اسمها فالسناب عشان اضيفها اذا سمحت .. وشكراً
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
طيب ايش بتعمل الحلوه في وقت الصيف بترتفع الحراره عندها وخصوصا اذا صادفت واحد وجلس يترجاها تسامحه على المخالفه واستمر يشرح لها ضروفه السيئه وطول السالفه معها ؟
او في فصل الامطار ونفس الحكايه طول القصه معها وهو في السياره تحميه من المطر وهي المسكينه في الخارج بتسبح من المطر وبيجيها برد وبعدين الزكام والانفلونزا
او طاحت مع واحد مثلي شايب ومراهق وشاف الحلوه واخذ يتغزل فيها ويكيل لها المديح ولا يترك حاجه في شكلها الا ويمتدحه يبداء من العيون اللي فيها كحله والخشم والبراطم كل شي بيتغزل فيه الشايب المراهق وبصدق كلامه وبتسامحه وبترجع اخر الدوام ما سجلة مخالفه وحده وبكذا تأخذ جزاء خصم او دوام اضافيه وفي هذه الحاله اذا كانت متزوجه والزوج ينتظرها ترجع وهي مجازه بدوام اضافي
بصراحه الله يعينها على ما ستواجهه من مشاكل مع الشعب
والمشكله الكبيره اذا كان المخالف امرأه وضحكت عليها بشوية دموع وتستعطفها تسامحها لان الاولاد اشغلوها عن الاشاره مثلا وبالتالي سامحتها . بصراحه الله يعين الحلوه يا كثر ما تتعاقب من رؤساها
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين
ماقول ايلا الله يعينك على حالك
nj250441[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ يومين
قبل يومين شفت سنابها الفاغره هذي الله يعينها
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يومين
البحث عن الشهرة …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
ناقدة أدخلي ع قوقل او إي موقع وحطي سنابات
المشاهير
تطلع لك كلها
لو ارسلت السناب هنا
بيقلون القرني ارسل سنابه
عد هم ماشاءالله ع الريحة🤗
أبوحنين[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ يوم واحد
عندما تترك المرأة حجابها الشرع وينعدم الحياء لازم نشوف مثل هالعينات
ومثل هالعينات تعتبر عينات سيئه ودخيله على مجتمعنا المحافظ
ولكن لا نقول الا الله يستر على نساء المسلمين ويحفظهم
ابو احمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكون في عون المسلمين من الاشكال هاذي النظام نظام هههههه
افا[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ يوم واحد
الفضاوه
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ يوم واحد
المفروض الاشكال هذه ياخذونهم دورة عسكريه ويرسلونهم الحد الجنوبي
تطبخ وتغسل ملابس جنودنا الابطال
سماجة بياخة
الله يحمي ويستر على بنات المسلمين من الاشكال هذه
هزيم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ يوم واحد
مااقول الا الله يحفظك ويسترعليك يارب.
ماتبي عريس على سنة الله ورسوله.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
يا عزيزتي المحترمة
كثر الحكي يقلل القيمة
لا تهددين الطفل اذا ولد سميناهـ
نظام الدولة اعزها الله
ع الجميع دون استثناء
بل يمنع استغلال النفوذ والسلطة
طريقتك هذه دليل واضح انك تبيتين النية استغلال والتسلط
الوظيفة من اجل اغراضك الشخصية
اعتبري من غيرك
المؤمن من اتعظ بغيرهـ
نسأل الله السلامة والعافية
سعيداان[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ يوم واحد
بعد فشل سائقي السيارات من الذكور وتحويل شوارعنا لحلبات قتال ومصارعة والسياة من آلة نقل لأله قتل
أتوقع أن تغير المرأة هذا المفهوم لما عرف عنها الأنثى من الذوق والأخلاق الرفيعة وسعة الصبر والبال
ولما لا أليست هي مولدة وحاضنة الأجيال عبر الزمان
طوبى للمرأة
موطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
ابشري سوي الي تبغي لكن الموعد في الغرفه النوم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
اهجدي هجد بلفك ,, هو حنا ناقصينك ,,
,, ياالله المطبخ وديري بالك على السرير واغطيته ,,
قوقاز[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ يوم واحد
إدا مرينا على تفتيشك ساعدينا ومشينا
الخزعي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ يوم واحد
راخليها تعطيني عشرين مخالفةوانا مستانس ماهو مثل العسكري خليف
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ يوم واحد
تراها شينه لا يغركم شكلها بالسناب يحسن الصوره شفتها بجده سودا ووجها محفر وواضح انها اثيوبيه عايشه فتره طويله
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6238 ] نشر منذ يوم واحد
افرحي من قدك واقهري كل المعارضين قال ايش لن تقودي هههه بنقود دوريات بعد رغما عن انوف المعارضين
فوفو[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ يوم واحد
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الدنيا حلوة خَضِرة، وإن الله مُسْتخْلِفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) (314) رواه مسلم.
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
ههههه الله يستر عليك يام محمد دوريات مره وحده
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يوم واحد
محماس وشليويح… يتوعدونك بالتفحيط اذا شافوك عشان تلحقيهم بالدوريه
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ يوم واحد
اقول دام هاذي نيتك والله ماتفرحين بها واللي مثلك المطبخ يزهمه ترااااب بذالوجهه تقول ضفدعه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
مالت على الفواغر من اشكالك
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
شف وجه العنز وش ترجي منها
نوف التميمي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد
تبن تبن تبن بوجهك يا ربي هالعينات متى تتقرض قلنا لكمً ما ينعطوا وجه ما احد صدقنا ودي أحط اصباعي بحلقي واستفرغ على وجهها ههههههه
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد
………. الله يستر لا نشوفك آخذه وضعيه الكلبه على كبوت الدوريه ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
طرش بحر
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
هههههه
ابو محمد القرني[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يوم واحد
مافيش حاقه تقي كدا مالت عليك
ابو محمد القرني[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سيف[ عدد التعليقات: 4726 ] نشر منذ يوم واحد
اغلب المواطنات فيهن شعر بالذقن ههههههههه.
قوقاز[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ يوم واحد
شكلنا نشتري لكزز
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ يوم واحد
طيب مااااشي بس ايش اسمها 😢
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
صدقيني العمل متعب لك في هالمجال
تحت الشمس والحر صيفا …وفي البرد القارص شتاء اجواء قاااااسيه
غير عن المعاكساات والكلام اللي يقهر راح تسمعينه
لاتفرحي ولاشي غدا لناظره قريب 😥
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
اصلا لاداعي لتوظيف نساء في المهنه
يعني المراءه وقادت السياره وصارت وسط الرجال في كل مكان
ماوقفت يعني على اعطاء ورقة مخالفه 😕
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
وين أحنا رايحين والى اين راح نوصل ؟! الله أعلم **
فطوم الطائف[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل ع هذي الاشكال اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
حلم السنين[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ يوم واحد
سالفتك زيـــــــنه باللحيل
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 24 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يا ساتر استر هدو اللعب يا حلوين ولا تشتمون البنيه وادعوا لها بالتوفيق
وصدقوني لو تعينت في المرور وحرقتها الشمس ان تقدم استقالتها من ثاني يوم
هذه الاشكال ما تتحمل حرارة الشمس ولا برودة البرد في الشتاء
وكلامها هذا مجرد لدعايه لنفسها . شوفوني تراني موجوده 🙂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 24 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه