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بالفيديو.. فتاة تعبر عن فرحتها بتوظيف النساء في التفتيش وتتوعد مخالفي المرور

بالفيديو.. فتاة تعبر عن فرحتها بتوظيف النساء في التفتيش وتتوعد مخالفي المرور
علي القحطاني(صدى):

شاركت مواطنة، فيديو عبرت خلاله عن فرحتها بقرار توظيف النساء في المرور ونقاط التفتيش.

وقالت الفتاة: ” أنا مو بس راح أسوق السيارة وكمان هتوظف في التفتيش، ياربي ياربي .. أخبار تفرح ، أخبار جميلة  وعبرت عن تأييدها لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلة :” على حد سواء كلنا سلمان .. وكلنا محمد “.

وتخيلت الفتاة ما ستفعله عند توظيفها في نقاط التفتيش قائلة : ” اللمبات اللي وراء مطفيها ..ليش.. مخالفة  شوفتك تأكل سندوتش ..مخالفة .. شوفتك تتكلم في الجوال .. مخالفة”.

 


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44 تعليق

[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ يومين

قرني ممكن تحط اسمها فالسناب عشان اضيفها اذا سمحت .. وشكراً

[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين

طيب ايش بتعمل الحلوه في وقت الصيف بترتفع الحراره عندها وخصوصا اذا صادفت واحد وجلس يترجاها تسامحه على المخالفه واستمر يشرح لها ضروفه السيئه وطول السالفه معها ؟
او في فصل الامطار ونفس الحكايه طول القصه معها وهو في السياره تحميه من المطر وهي المسكينه في الخارج بتسبح من المطر وبيجيها برد وبعدين الزكام والانفلونزا
او طاحت مع واحد مثلي شايب ومراهق وشاف الحلوه واخذ يتغزل فيها ويكيل لها المديح ولا يترك حاجه في شكلها الا ويمتدحه يبداء من العيون اللي فيها كحله والخشم والبراطم كل شي بيتغزل فيه الشايب المراهق وبصدق كلامه وبتسامحه وبترجع اخر الدوام ما سجلة مخالفه وحده وبكذا تأخذ جزاء خصم او دوام اضافيه وفي هذه الحاله اذا كانت متزوجه والزوج ينتظرها ترجع وهي مجازه بدوام اضافي
بصراحه الله يعينها على ما ستواجهه من مشاكل مع الشعب
والمشكله الكبيره اذا كان المخالف امرأه وضحكت عليها بشوية دموع وتستعطفها تسامحها لان الاولاد اشغلوها عن الاشاره مثلا وبالتالي سامحتها . بصراحه الله يعين الحلوه يا كثر ما تتعاقب من رؤساها

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين

ماقول ايلا الله يعينك على حالك

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ يومين

قبل يومين شفت سنابها الفاغره هذي الله يعينها

[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يومين

البحث عن الشهرة …

[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين

ناقدة أدخلي ع قوقل او إي موقع وحطي سنابات
المشاهير
تطلع لك كلها
لو ارسلت السناب هنا
بيقلون القرني ارسل سنابه
عد هم ماشاءالله ع الريحة🤗

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ يوم واحد

عندما تترك المرأة حجابها الشرع وينعدم الحياء لازم نشوف مثل هالعينات
ومثل هالعينات تعتبر عينات سيئه ودخيله على مجتمعنا المحافظ
ولكن لا نقول الا الله يستر على نساء المسلمين ويحفظهم

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يوم واحد

الله يكون في عون المسلمين من الاشكال هاذي النظام نظام هههههه

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ يوم واحد

الفضاوه

[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ يوم واحد

المفروض الاشكال هذه ياخذونهم دورة عسكريه ويرسلونهم الحد الجنوبي
تطبخ وتغسل ملابس جنودنا الابطال
سماجة بياخة
الله يحمي ويستر على بنات المسلمين من الاشكال هذه

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ يوم واحد

مااقول الا الله يحفظك ويسترعليك يارب.
ماتبي عريس على سنة الله ورسوله.

[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد

يا عزيزتي المحترمة
كثر الحكي يقلل القيمة
لا تهددين الطفل اذا ولد سميناهـ
نظام الدولة اعزها الله
ع الجميع دون استثناء
بل يمنع استغلال النفوذ والسلطة
طريقتك هذه دليل واضح انك تبيتين النية استغلال والتسلط
الوظيفة من اجل اغراضك الشخصية
اعتبري من غيرك
المؤمن من اتعظ بغيرهـ
نسأل الله السلامة والعافية

[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ يوم واحد

بعد فشل سائقي السيارات من الذكور وتحويل شوارعنا لحلبات قتال ومصارعة والسياة من آلة نقل لأله قتل
أتوقع أن تغير المرأة هذا المفهوم لما عرف عنها الأنثى من الذوق والأخلاق الرفيعة وسعة الصبر والبال
ولما لا أليست هي مولدة وحاضنة الأجيال عبر الزمان

طوبى للمرأة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد

ابشري سوي الي تبغي لكن الموعد في الغرفه النوم

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

اهجدي هجد بلفك ,, هو حنا ناقصينك ,,

,, ياالله المطبخ وديري بالك على السرير واغطيته ,,

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ يوم واحد

إدا مرينا على تفتيشك ساعدينا ومشينا

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ يوم واحد

راخليها تعطيني عشرين مخالفةوانا مستانس ماهو مثل العسكري خليف

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ يوم واحد

تراها شينه لا يغركم شكلها بالسناب يحسن الصوره شفتها بجده سودا ووجها محفر وواضح انها اثيوبيه عايشه فتره طويله

[ عدد التعليقات: 6238 ] نشر منذ يوم واحد

افرحي من قدك واقهري كل المعارضين قال ايش لن تقودي هههه بنقود دوريات بعد رغما عن انوف المعارضين

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ يوم واحد

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الدنيا حلوة خَضِرة، وإن الله مُسْتخْلِفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) (314) رواه مسلم.

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد

ههههه الله يستر عليك يام محمد دوريات مره وحده

[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يوم واحد

محماس وشليويح… يتوعدونك بالتفحيط اذا شافوك عشان تلحقيهم بالدوريه

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ يوم واحد

اقول دام هاذي نيتك والله ماتفرحين بها واللي مثلك المطبخ يزهمه ترااااب بذالوجهه تقول ضفدعه

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

مالت على الفواغر من اشكالك

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

شف وجه العنز وش ترجي منها

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد

تبن تبن تبن بوجهك يا ربي هالعينات متى تتقرض قلنا لكمً ما ينعطوا وجه ما احد صدقنا ودي أحط اصباعي بحلقي واستفرغ على وجهها ههههههه

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد

………. الله يستر لا نشوفك آخذه وضعيه الكلبه على كبوت الدوريه ههههههه

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

طرش بحر

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

هههههه

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4726 ] نشر منذ يوم واحد

اغلب المواطنات فيهن شعر بالذقن ههههههههه.

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ يوم واحد

شكلنا نشتري لكزز

[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد

صدقيني العمل متعب لك في هالمجال
تحت الشمس والحر صيفا …وفي البرد القارص شتاء اجواء قاااااسيه
غير عن المعاكساات والكلام اللي يقهر راح تسمعينه
لاتفرحي ولاشي غدا لناظره قريب 😥

[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد

اصلا لاداعي لتوظيف نساء في المهنه
يعني المراءه وقادت السياره وصارت وسط الرجال في كل مكان
ماوقفت يعني على اعطاء ورقة مخالفه 😕

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد

وين أحنا رايحين والى اين راح نوصل ؟! الله أعلم **

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ يوم واحد

حسبنا الله ونعم الوكيل ع هذي الاشكال اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ يوم واحد

سالفتك زيـــــــنه باللحيل

[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 24 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

يا ساتر استر هدو اللعب يا حلوين ولا تشتمون البنيه وادعوا لها بالتوفيق
وصدقوني لو تعينت في المرور وحرقتها الشمس ان تقدم استقالتها من ثاني يوم
هذه الاشكال ما تتحمل حرارة الشمس ولا برودة البرد في الشتاء
وكلامها هذا مجرد لدعايه لنفسها . شوفوني تراني موجوده 🙂

[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 24 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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