مقتل 4 فى كمين استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي بنيجيريا

أبوجا(صدى):

قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن أربعة أشخاص قتلوا فى كمين لقافلة مساعدات للبرنامج التابع للأمم المتحدة بشمال شرق نيجيريا فى أحدث هجوم بالمنطقة مع اقتراب الصراع مع بوكو حرام من عامه التاسع.

وأضافت فى بيان أرسلته بالبريد الإلكترونى: ” يمكن لبرنامج الأغذية العالمى تأكيد أن قافلة يرافقها الجيش النيجيرى تضم شاحنات يستأجرها البرنامج تعرضت لهجوم شنته جماعات مسلحة على بعد 35 كيلومترا من نجالا بولاية بورنو يوم السبت “.

وقالت المتحدثة: “قتل فى الواقعة أربعة بينهم سائق شاحنة مستأجرة للبرنامج ومساعد السائق”.