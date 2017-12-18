مواطنة تهرب من المنزل وتفضح تصرفات زوجها مع أبنائه
قصت مواطنة تفاصيل هروبها من منزل الزوجية وذلك لمعاناتها من أخلاق زوجها معها ومع أبنائها ومعاملتهم بقسوة .
وقالت السيدة التي تدعى ( ع . ص ) أن أبنائها يتعرضون لإيذاء نفسي وعنف جسدي، على يد والدهم بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة، مما اضطرها إلى الهرب من المنزل والاحتماء بوالدها.
وأضافت أن زوجها اصطحبها لمركز شرطة بلخزمر؛ لتقديم شكوى وإنقاذ أبنائها من العنف الذي تعرضوا له، وأشارت إلى أنها ضاقت ذرعًا بتصرفات زوجها الذي دمر شخصيتها وأبنائها نتيجة العنف الممارس ضدهم.لافتة إلى أن كل محاولاتها وأسرتها في نصحه على مدى السنوات الماضية باءت بالفشل.
وأشارت إلى أنها طالبت في الشكاوي التي تقدمت بها لمركز بلاغات العنف والإيذاء (1919)، وشكوى مماثلة لمركز شرطة بلخزمر، حماية أطفالها من والدهم، وإرسال دورية لمقر سكن الأب لتحويل الأبناء المعنفين إلى المستشفى لإصدار تقرير طبي يثبت حالة الاعتداء.
ولفتت إلى أن محاولتها باءت بالفشل بعد هروب الأب وإخفائه لأطفالها الخمسة بينهم رضيع لم يتجاوز السنتين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
ابوها الي أصطحبها لمركز شرطة بلخزمر
وليس زوجها.🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
سبق وعلقت على مثل هالأمور
بعض الأباء للأسف يكونون عون لأبنائهم على عقوقهم
مايعرف من الأبوه سوى لغة الضرب والجلد والترهيب
من يسمعونه جاء البيت
يطيرون لغرفهم يتدسدسون منه
لابد من معاقبة هؤلاء الأباء
لأنهم السبب الأول في تعاسة أبنائهم والأمراض النفسية
المنتشرة بكثرة
هالأيام
رعد ***[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ يومين
فيه من هذه النوعية الكثير وللاسف المحاكم تسمع لهم
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين
الله يفرج عنها ويصلح الحال
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
بعض الاباء يعتبر كارثه على ابناءه وعلى زوجته
مثل هؤلاء المفروض ما يتزوج وينجب اسره مو قد تحملها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ يوم واحد
بعض الأمهات تحاول ان تغطي أفعالها المشينة بعدم الاحترام لزوجها وتحاول من الكره الذي بداخلها ان تثير الرئي العام اني ان الملاك الطاهر والأب هو المجرم نحن في الآونة الاخيرة نسمع الرجال هم بالقائمة السوداء ونساء للسان ذهب وهن افضل من الرجال طيبة وحسن عشيرة وتربية الأطفال على الدين والحقيقة عنطزه وقلة أدب وعدم احترام لزوج او اهل الزوج وعدم مبالة بحق الزوج من خدمة او تقليل نفقة بل مظاهر كذبه وسهر وخروج بدون علم الزوج وقلة دين وقد اخبرنا رسولنا الكريم تكفرن العشير وهن اكثر اهل النار أنحن نتناسا ام ننسا ان كيدكن عظيم ٠
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6238 ] نشر منذ يوم واحد
العنف الاسري دائماً يكون على يد الأب ذكور متسلطة ما لها حل الا المحكمة اطلبي الخلع من هذا الظالم وعيشي انت وعيالة بعيد عن الظالم وظلمه الله يكون بعونك وعون أطفالك ويفرج كربتكم
moon[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ يوم واحد
ابو عبدالله الحربي يحبك الفلسفه عندك اعتراض روح قول لهم انها كذابه
اغلب مشاكل زوجيه في محاكم من الزوج يوم بدأ يشتكون النساء في محاكم وتطلع اخبار في الصحف وما خفي اعظم
تجي انت وتلطم وتقول النساء يكذبون
مقص[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكون بعونها وعون أطفالها اللي مالهم ذنب
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
الأب ليس بشيطان
والأم كذلك ليست برحمن
والضحية من يدفعون فاتورة الحياة وتصفية الحسابات بين الزوجين
هم احباب الله اطفال قلوب بيضاء لا تعرف الحقد ولا الكراهية
احباب الله ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
قد تكون صادقه ويحق لها ذالك وقد تكون كاذبه وتتبلى عليه وتستاهل العقاب اذا كاذبه
المفروض يؤخذ الخبر من الطرفين او من الشرطه او المحكمة اللتي تحقق في الامر
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
اخوي ابو عبدالله الحربي حفظه الله ورعاهـ
شخص محترم ابن قبائل مؤدب
والله لا اعرفه شخصياُ
ولكنني اجله واحترمه كثيراً
فمن احترم نفسه يحترمه
ورغم اختلافنا في بعض وجهات النظر لكن كلامه في الصميم
ويعد رأي يجب احترام آراء بعضنا البعض دون احتكار عقول خلق الله
Zezu[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ يوم واحد
الحقيقة أن المرأة هي التي تستطيع إدارة بيتها بما فيه زوجها وابناءها..وإذا حصل تقصير منها ف على الزوج إمساك الدفه بكلتى الجانبين وضبط البيت بالكامل.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم لك الحمد ..
ربما الأب مريض نفسي .. نسأل الله السلامه ,,,,,,,
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ يوم واحد
ارحم حالك يا القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ يوم واحد
اقول البعض وليس التعميم ولاكن النظرة الحاليه الزوجه ملاك والزوج ابليس ٠
عذاب الرحيل يعلم الله لايمكن ان ارى اسمك واتجاهلك حكمة والقليل له حكمة لا تزكية على الله مشاءالله قلب ينبض بالأسلوب والتقى اثابك الله على مايكتب ٠
sulaf[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ يوم واحد
بطقاق يطق الزوج و الزوجه المصيبه لا راحو فيها الصغار اللي مالهم ذنب بس كلمة حق بعض الازواج فاهمين ان الزواج استبداد او تملك او سيطره…للأسف…. والحقيقه هي موده و رحمه