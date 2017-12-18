مواطنة تهرب من المنزل وتفضح تصرفات زوجها مع أبنائه 

إبراهيم الزهراني(صدى):

قصت مواطنة تفاصيل هروبها من منزل الزوجية وذلك لمعاناتها من أخلاق زوجها معها ومع أبنائها ومعاملتهم بقسوة .

وقالت السيدة التي تدعى ( ع . ص ) أن أبنائها يتعرضون لإيذاء نفسي وعنف جسدي، على يد والدهم بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة، مما اضطرها إلى الهرب من المنزل والاحتماء بوالدها.

وأضافت أن زوجها اصطحبها لمركز شرطة بلخزمر؛ لتقديم شكوى وإنقاذ أبنائها من العنف الذي تعرضوا له، وأشارت إلى أنها ضاقت ذرعًا بتصرفات زوجها الذي دمر شخصيتها وأبنائها نتيجة العنف الممارس ضدهم.لافتة إلى أن كل محاولاتها وأسرتها في نصحه على مدى السنوات الماضية باءت بالفشل.

وأشارت إلى أنها طالبت في الشكاوي التي تقدمت بها لمركز بلاغات العنف والإيذاء (1919)، وشكوى مماثلة لمركز شرطة بلخزمر، حماية أطفالها من والدهم، وإرسال دورية لمقر سكن الأب لتحويل الأبناء المعنفين إلى المستشفى لإصدار تقرير طبي يثبت حالة الاعتداء.

ولفتت إلى أن محاولتها باءت بالفشل بعد هروب الأب وإخفائه لأطفالها الخمسة بينهم رضيع لم يتجاوز السنتين.