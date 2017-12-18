أماني الغامدي(صدى):

بيتسى بيوتلر تشارك في مسلسل Hawaii Five-O مع أوليجلين

تشارك الفنانة الأمريكية بيتسى بيوتلر، في الموسم الـثامن من مسلسل الأكشن والجريمة Hawaii Five-O للنجم أليكس أولجلين، الذى يعرض على شبكة قنوات “سى بى إس” التليفزيونية، وفقا لما ذكره موقع إنترنت موفى داتابيز الأمريكى.

المسلسل ينتمى لفئة الأكشن والجريمة، وهو إعادة تجسيد لمسلسل بالاسم نفسه ظهر فى عام 1968 إلى عام 1980، للشركة المنتجة نقسها، وهو من إنتاج استديوهات “كى أو بيبر”، وعرض على تليفزيون “سى بى إس” فى سبتمبر 2010، ويشارك فيه كل من أليكس أولجلين، وسكوت كان، ودانييل كيم، وجرايس بارك.

قصة العمل تدور داخل جزيرة هاواى عندما يقرر حاكمها تكوين فرقة عمليات خاصة تدعى “هاواى فايف أو” للتحقيق فى الجرائم الخطيرة التى تحدث على الجزيرة، يقوم ضابط احتياط من البحرية الأمريكية برئاسة الفريق، ويتمكن بمساعدة فريقه من إيقاف وإحباط العديد من مختلف أنواع الجرائم، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.