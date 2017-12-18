الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى ينتهج سياسة القنص المباشر

القدس(صدى):

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلى باستخدام القوة المفرطة وانتهاج سياسة القنص المباشر بحق المواطنين، واستهداف المدنيين العزل والطواقم الإسعافية شرقى قطاع غزة.

واستنكرت الوزارة فى بيان، استهداف الاحتلال للمدنيين والمسعفين وسيارات الإسعاف فى المناطق الشرقية لقطاع غزة والمتاخمة للخط الفاصل، كاشفة أن الاحتلال يستخدم القوة المفرطة بتعمد إطلاق الرصاص الحى والمتفجر والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز الموجهة بشكل مباشر، ما زاد عدد الشهداء والمصابين منذ السابع ديسمبر الجاري.

وذكرت الوزارة، أن سياسة القنص المباشر أدت لاستشهاد 8 مواطنين وإصابة 535 آخرين فى كافة المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، (رفح: 38 إصابة، وخان يونس: شهيد و110 إصابات، ومنطقة البريج: 47 إصابة، غزة: 4 شهداء و133 إصابة، وجباليا: 3 شهداء و151 إصابة، شمال قطاع غزة: 56 إصابة).

وتابعت الوزارة أن الإصابات تتنوع بين طفيفة ومتوسطة منها 7 خطيرة، إضافة إلى أنه حصيلة الإصابات تضمنت 47 طفلاً، أصغرهم الطفل الرضيع يوسف أبو شكيان (البالغ من العمر 6 شهور(.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف بالأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز، وإلحاق أضراراً فى 14 سيارة إسعاف ما أعاق عمل الطواقم الطبية، لإصابتها بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المباشر.