جميل الذيابي يهاجم أردوغان: ” أهدافك لن تتحقق ولو على جماجم العرب “

هاجم الكاتب جميل الذيابي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب مواقفه المتناقضة وسعيه للهيمنة على الدول العربية لاستعادة الدولة العثمانية لافتا إلى أنه لا فرق بين هذا المشروع ونظيره الفارسي ومضى قائلاً” كل عمل يقوم به أردوغان، لا بد من تناقض يمهد للخسارة”

وأضاف خلال مقال له منشور في صحيفة ” عكاظ ” بعنوان ” انهيار الأردوغانية ” أن أردوغان زعم أن السعودية وافقت على إقامة قاعدة عسكرية تركية في أراضيها. وهو ما سارعت الحكومة السعودية لنفيه في حينه، ورفض ما تفوه به وجعله يعتذر لاحقاً.

وتابع: ” حتى في ما يتعلق بكردستان العراق؛ لم يكتفِ ” السلطان أردوغان “- كما سمته الصحافة الأمريكية- بإرسال جيشه لإجراء مناورات على حدود الإقليم الشمالي العراقي (أربيل)، بل خرج بنفسه ليهدد الأكراد بقوله لهم: سنجوعكم!

و‏أردف ” وأخيراً ما نقلته وكالة الأناضول التركية عنه: ” إذا فقدنا القدس فإننا لن نتمكن من حماية المدينة المنورة، وإذا فقدنا المدينة فإننا لن نستطيع حماية مكة، وإذا سقطت مكة سنفقد الكعبة! “.