جميل الذيابي يهاجم أردوغان: ” أهدافك لن تتحقق ولو على جماجم العرب “
هاجم الكاتب جميل الذيابي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب مواقفه المتناقضة وسعيه للهيمنة على الدول العربية لاستعادة الدولة العثمانية لافتا إلى أنه لا فرق بين هذا المشروع ونظيره الفارسي ومضى قائلاً” كل عمل يقوم به أردوغان، لا بد من تناقض يمهد للخسارة”
وأضاف خلال مقال له منشور في صحيفة ” عكاظ ” بعنوان ” انهيار الأردوغانية ” أن أردوغان زعم أن السعودية وافقت على إقامة قاعدة عسكرية تركية في أراضيها. وهو ما سارعت الحكومة السعودية لنفيه في حينه، ورفض ما تفوه به وجعله يعتذر لاحقاً.
وتابع: ” حتى في ما يتعلق بكردستان العراق؛ لم يكتفِ ” السلطان أردوغان “- كما سمته الصحافة الأمريكية- بإرسال جيشه لإجراء مناورات على حدود الإقليم الشمالي العراقي (أربيل)، بل خرج بنفسه ليهدد الأكراد بقوله لهم: سنجوعكم!
وأردف ” وأخيراً ما نقلته وكالة الأناضول التركية عنه: ” إذا فقدنا القدس فإننا لن نتمكن من حماية المدينة المنورة، وإذا فقدنا المدينة فإننا لن نستطيع حماية مكة، وإذا سقطت مكة سنفقد الكعبة! “.
الشاعر[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يومين
مكة والمدينة لها رب يحميها
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
طيب وين موضوع الذيابي ؟
عموما اوردقان رجل مخادع ومراوغ وكذاب ويضحك على السذج بخطبه الرنانه
هو اكبر حليف لصهاينه وصديق لهم بل حبيب برغم تصريحاته الرنانه
ولا يصدقه الا البسطاء من العامه الذين ينعقون مع من نعق وفي كل وادي يهمون
الكاتب[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ يومين
كفاكم خلق عداوات..تركيا بلد مسلم سني ومن المصلحة التعاون الاستراتيجي بيننا وبينهم
ابوباسم[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ يوم واحد
أبو عمارصباح الخير
مشاركتك أوجه من تصريح الأستاذ جميل ” والمشكله من يتلبس الدين لتحقيق السلطه “والحقيقه بعيد كل البعد عنه”
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
يا امة العرب والاسلام استيقظوا من هذا السبات العميق اطفئوا نيران هذه الفتنه اللعينة التي اشعلوها اعداءكم واعداء الانسانية واعداء الاسلام العظيم كفى فرقة وعداوة وحروب فيما بينكم وحدوا اهدافكم واجمعوا صفوفكم ولم شملكم والله لو تعلمون مايحاك لكم لشاب شعركم من هول مخططهم الشيطاني اللعين .. كفى فرقة وطائفية ومذاهب وتعصب جميعنا امة واحدة من المشرق الى المغرب لا للتفرقة بين المسلمين السنة والشيعة والزيدية والشافعية ..الخ جميعنا مسلمين .. قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد
مشكلتنا الكبرى كمسلمين هي مثالية الوسيلة وغموض الغايات وعليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولاً ثمّ عليك أن تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين والعالم مكان خطر للعيش فيه ليس لوجود الأشرار بل لأن الآخرين لا يفعلون شيئاً حول ذلك والعلم دون دين أعرج والدين دون علم أعمى.
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
صدقوني هدفهم هو استعمار العالم العربي والاسلامي لانه العقبة الوحيدة التي تقف في طريقهم ولان الاسلام هو نظام الحق والعدل والمساواة هدفهم هو اقامة نظام عالمي استعبادي شيطاني جديد يقوم على جماجم وجثث وانقاض امتنا العربية والاسلامية . الامر اشبة بما حدث في الحرب العالمية الثانية مع هتلر القائد الانساني الشجاع و العظيم الذي وقف في وجوههم ولكنهم غدروا به وشوهوا تاريخة و صورته الجميلة بجميع الطرق. صدقوني مخططهم شيطاني وخبيث ولعين الان هم يشتغلون على التفكيك الذهني والتحطيم النفسي وتشويه شخصية الانسان العربي والمسلم وتفرقة وتقسيم الامة العربية و الاسلامية عن طريق الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي او مايسمى بالسوشل ميديا انها حرب اخرى على الامة العربية والاسلامية ولكن بطريقتهم الخاصة والناعمة وبأقل التكاليف والخسائر. ارجوكم استيقظوا بسرعة يا امة الاسلام (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ). توحدوا يامسلمين بسرعة تصالحوا واجمعوا جيوشكم في الجزيرة العربية و جيوش الشرعية و الحوثيين في اليمن و الفصائل في الشام والعراق و جيوش مصر والمغرب تقاربوا وارموا خلافاتكم خلفكم القادم سيكون اعظم مما تتصورنة او يتخيلة عقل بشري قسم بالله العظيم العالم الذي تعرفونة الان سيتغير ونمط الحياة الذي تعرفونة الان سيتغير الان هم يحضرون للتضحية الكبرى بالعرب والمسلمين كقربان لابليس اللعين واعوانه استيقظوا ارجوكم بسرعة بسرعة وتوحدوا القادم اعظم انها الطامة الكبرى .
مابقا غير الحواجب !![ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
والله لايشعل نار الفتن بين المسلمين الا بعض هؤلاء المتطفلين على الاعلام والذين يستخدمون هيمنتهم ويسخرونها لمحاربة المسلمين ( السنَة ) ومحاربة كل مايمت للفضيلة وللشرع بصلة ليصلوا بالنهاية الى تحقيق مايريده الاعداء من اضعاف الاسلام وأهله … ونقول للذيابي واشكالة دعوا عنكم الفتنة بين المسلمين فانها نائمة لعن الله موقظها
سعيد ابو هاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
ياذيابي يبدوا ان نظرك ضعيف وقصير جدا بل ربما لايتعدى مسافة متر واحد عنك … انت حصرت تركيا (الدولة) العريقة والكبيرة والعريقة في ( شخص اردوقان ) وبدأت تكيل التهم له جزافاً ونسيت ان ( تركيا الدولة) لها وزراءها وخبراءها ومستشاريها ولها مصالحها (كباقي الدول ) فان كنت غير مرتاح لـ( شخص اردوغان ) فهذا شأنك اما الدولة فلا ينكر عاقل مكانتها ودورها اسلاميا وإقليميا وعالميا … فاترك عنك اهياط الفاضي وتأكد ان الناس تعرف اكثر مما تعرفه انت .