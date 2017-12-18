بالفيديو.. تفاصيل أهداف مباراة الهلال والفيحاء
تغلب فريق كرة القدم الأول بنادي الفيحاء، على حامل اللقب الهلال بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وحملت أهداف اللقاء إمضاء كل من روني فرنانديز عند الدقيقة (51) ودانيلو أسبريلا عند الدقيقة (82) لصالح الفيحاء، فيما سجل هدف الهلال الوحيد ياسر الشهراني عند الدقيقة (62) .
وبهذه النتيجة يصل الفيحاء إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر بالتساوي مع الشباب، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 27 في المركز الثاني ووصيفا للأهلي المتصدر مع مباراتين مؤجلتين مع الاتفاق والفيصلي.
٨٢’ الفيحاء يقلب النتيجة على الهلال بهدف ثاني عن الطريق اللاعب اسبريا ٢-١#الفيحاء_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/rEaHPp1qsm
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٧ ديسمبر، ٢٠١٧
٦٣’ الهلال يعادل النتيجة عن طريق اللاعب ياسر الشهراني ١-١
#الفيحاء_الهلال
#دوري_بلس pic.twitter.com/UH5P0fAfcB
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٧ ديسمبر، ٢٠١٧
٥١’ الهلال يستقبل هدفاً اولاً من روني فيرنانديز ١-٠
#الفيحاء_الهلال
#دوري_بلس pic.twitter.com/DRd0GNmfl1
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٧ ديسمبر، ٢٠١٧
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهل الفيحاء الهلال مقدم شي