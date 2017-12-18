بالفيديو.. تفاصيل أهداف مباراة الهلال والفيحاء 

نواف السالم(صدى):

تغلب فريق كرة القدم الأول بنادي الفيحاء، على حامل اللقب الهلال بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحملت أهداف اللقاء إمضاء كل من روني فرنانديز عند الدقيقة (51) ودانيلو أسبريلا عند الدقيقة (82) لصالح الفيحاء، فيما سجل هدف الهلال الوحيد ياسر الشهراني عند الدقيقة (62) .

وبهذه النتيجة يصل الفيحاء إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر بالتساوي مع الشباب، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 27 في المركز الثاني ووصيفا للأهلي المتصدر مع مباراتين مؤجلتين مع الاتفاق والفيصلي.