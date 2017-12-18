” تويتر ” يشتعل عقب مباراة الهلال والفيحاء: ” راجع من آسيا يعاقب الأندية “

نواف السالم(صدى):

موجة من الهجوم المتبادل ، أشعلت موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عقب لقاء الهلال والفيحاء، وتعرض الهلال لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف.

وغرد النشطاء عبر هاشتاج ” الهلال – الفيحاء “، وانهالت التعليقات التي سخرت من هزيمة الهلال، وقال مغرد: ” الحين الهلالي ينتظر تغريدة تنفيس من وليد الفراج عشان يدقها رتويت ويروح ينام “.

وتابع: ” رجع من آسيا يعاقب الأندية، وأخرتها لقم من الفيحاء “.

وأضاف مغرد ضاحكاً: ” تذكرت الهلالية يوم يقولون نتمنى نستغني عن المباريات المؤجلة عشان التنافس يكون أحلى ”

فيما قال مغرد ” لا تزعلوا ياعاشقي الزعيم فخسارته اليوم بطوله لكل الأندية وفرحة أخيك المسلم فيها أجر عظيم لا تحسدونهم الفرحة وتخربون احتفالاتهم ..أعشقك يا هلالي لست أناني ما تبي متعة الدوري تروح “.

وتابع مغرد: ” قبل كم يوم نطقطق ع هزيمة النصر من القادسية واليوم الفيحاء جلدنا.. القادسية له 30 سنه بالدوري الممتاز لكن الفيحاء توه طالع “.