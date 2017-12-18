فيديو.. برشلونة يكتسح ديبورتيفو برباعية

مدريد(صدى):

فاز فريق برشلونة الإسباني، على ديبورتيفو لاكورونيا برباعية نظيفة ضمن مباريات الدوري الإسباني مساء أمس الأحد.

ووسع البارسا فارق صدارة الليجا الإسباني إلى 6 نقاط، واستعد لمباراة الكلاسيكو الأسبوع المقبل أمام ريال مدريد، بعد هدفين لكل من لويس سواريز وباولينيو.

وهز سواريز الشباك بعد أن أهدى له ليونيل ميسي الكرة أمام المرمى الخالي في الدقيقة 39، وسجل باولينيو لاعب منتخب البرازيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 بعد متابعة لتسديدة ميسي التي ارتدت من القائم.

وفشل ميسي في زيادة أهدافه 14 في الدوري هذا الموسم، رغم أنه سدد في إطار المرمى ثلاث مرات، كما أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس روبن مارتينيز بينما كانت النتيجة 3-صفر.

وأحرز سواريز بعد ذلك هدفه الرابع في ثلاث مباريات مستغلا تمريرة سيرجي روبرتو العرضية بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، واختتم باولينيو الرباعية في الدقيقة 75 من متابعة لتسديدة جوردي البا المرتدة من القائم.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق ست نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وثماني عن فانسيا الثالث، ويتقدم الفريق الكاتالوني بفارق 11 نقطة على ريال الذي تتبقى له مباراة بعد غيابه عن هذه الجولة لمشاركته في كأس العالم للأندية، حيث فاز 1-صفر على غريميو في النهائي السبت.