الأخضر الأولمبي يستعد لكأس آسيا في الرياض وشنغهاي

نواف السالم(صدى):

يقيم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم معسكرًا إعداديًا خلال الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل في مدينتي الرياض وشانغهاي الصينية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالصين، والمقرر انطلاقها في التاسع من شهر يناير المقبل.

واستدعى المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا 30 لاعبًا، للمعسكر وهم : علي الأسمري، وحمدان الشمراني، ويوسف الحربي، وعبدالله حسون، وعبدالله مجرشي، ومحمد اليامي، وعبدالباسط هندي، وفيصل دارسي (من النادي الأهلي)، وسامي النجعي، وعبدالإله العمري، وصالح الوحيمد، وراكان العنزي، وفهد بن جميعة (من نادي النصر)، وقاسم لاجامي، وعلي لاجامي، وعبدالله الخطيب (من نادي الخليج)، ومتعب المفرج، وفهد الرشيدي، ومجاهد المنيع (من نادي الهلال)، ومازن الجهني، وراكان الحافظي (من نادي أحد)، وأمين البخاري، وعبدالعزيز العرياني (من نادي الاتحاد)، وأسامة الخلف، ومحمد السبيعي (من نادي الاتفاق)، وعبدالله الجوعي (من نادي الباطن)، وعبدالمجيد السواط (من نادي التعاون)، وعبدالله الخيبري (من نادي الشباب)، ومحمد البقعاوي (من نادي الفيحاء)، وجابر عسيري (من نادي الوحدة).

وسيجري المنتخب الأولمبي يوم الأربعاء المقبل أولى تدريباته ضمن معسكره بالرياض، على ملعب نادي الرياض في تمام الخامسة مساءً.

وكانت قرعة البطولة وضعت المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات العراق، والأردن، وماليزيا، وسيفتتح “الأخضر” مشاركته بمواجهة الأردن في العاشر من يناير المقبل بمدينة تشانغشو الصينية.