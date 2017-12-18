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إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بغزة

إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بغزة
رام الله(صدى):

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة .
وأفادت مصادر فلسطينية وطبية في غزة، أن مواطناً فلسطينياً أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة شرق جباليا شمال القطاع، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ووصفت إصابته بالخطيرة .
وأضافت المصادر، أن أربعة مواطنين فلسطينيين آخرين أصيبوا بالرصاص الحي وعدد آخر بالاختناق خلال مواجهات شرق الشجاعية، وصفت إصابتهم بالمتوسطة .


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