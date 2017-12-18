انعقاد الاجتماع المشترك بين تونس والجزائر ومصر لمناقشة الملف الليبي

تونس(صدى):

بدأت في تونس الاجتماع المشترك الرابع بين تونس الجزائر ومصر لمعالجة الأزمة الليبية بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث التونسي خميّس الجهناوي ونظيريه الجزائري عبد القادر مساهل والمصري سامح شكري.

وجدد الوزراء الثلاثة في بيان ختامي عقب الاجتماع دعمهم لجهود الأمم المتحدة لايجاد حل للازمة الليبية من خلال خطة عمل تنفيذية، مؤكدين على الدور المركزي للأمم المتحدة في هذه الأزمة ودعمهم للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية .

كما جدد الوزراء دعوة الفرقاء الليبيين إلى تغليب الحوار من اجل التوصل إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة، مجددين رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا وكل أشكال التصعيد الداخلي و تمسكهم بوحدة البلاد وسلامتها الترابية .

وأوصى المجتمعون بمواصلة التنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن في ليبيا وفي المنطقة، محذرين من تردي الأوضاع المعيشية في ليبيا مشددين على توفير الخدمات اللازمة .

وكانت الاجتماعات الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر قد تمت بناء على دعوة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قبل عام لمعالجة الأزمة الليبية في إطار بلدان الجوار العربية باعتبارها الأكثر اتصالاً بالازمة الليبية وبانعكاساتها الأمنية .