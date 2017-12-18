عضو بهيئة كبار العلماء يوضح حكم تأجيل إقامة صلاة الاستسقاء بالمدارس

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، أنه لا بأس من تأجيل إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس للساعة التاسعة أو العاشرة صباحاً، وذلك لتجنيب الطلاب مشقة البرد.

وأشار الخثلان إلى أن إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس من الأمور الحسنة، مقدما الشكر لوزارة التعليم على التوجيه بذلك، موضحا أنه لا يلزم أن تقام صلاة الاستسقاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح مباشرة، بل وقتها متسع.

وأضاف أنه لو جعلت المدارس صلاة الاستسقاء الساعة التاسعة أو العاشرة صباحاً فلا بأس، دفعاً لمشقة البرد عن الطلاب.