بالفيديو .. الذايدي: النصر في آسيا لا يعرفونه

نواف السالم(صدى):

قال المحلل الرياضي محمد الذايدي: ” فريق النصر في آسيا لا يعرفونه ، لا أحد يعرف من هو النصر في آسيا “.

وتعالت الأصوات بين ضيوف برنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 الرياضية ، وذلك خلال تحليل مباراة الهلال الذي خسرها أمام الفيحاء أمس الأحد .

ورد عليه المحلل فهد الطخيم: ” عندما تصلون للعالمية اتكلم وهذي أشياء موثقة في الفيفا “، ليرد عليه الذايدي مرة أخرى قائلاً : ” تجريمية “، ليتدخل مقدم البرنامج ويوجه حديثه للذايدي قائلاً : ” تريد تتحدث عن مباراة الهلال والفيحاء حياك ، ما تريد بوجه الحديث لشخص آخر ” .