بالفيديو .. الذايدي: النصر في آسيا لا يعرفونه
قال المحلل الرياضي محمد الذايدي: ” فريق النصر في آسيا لا يعرفونه ، لا أحد يعرف من هو النصر في آسيا “.
وتعالت الأصوات بين ضيوف برنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 الرياضية ، وذلك خلال تحليل مباراة الهلال الذي خسرها أمام الفيحاء أمس الأحد .
ورد عليه المحلل فهد الطخيم: ” عندما تصلون للعالمية اتكلم وهذي أشياء موثقة في الفيفا “، ليرد عليه الذايدي مرة أخرى قائلاً : ” تجريمية “، ليتدخل مقدم البرنامج ويوجه حديثه للذايدي قائلاً : ” تريد تتحدث عن مباراة الهلال والفيحاء حياك ، ما تريد بوجه الحديث لشخص آخر ” .
محمد الذايدي لـ فهد الطخيم : فريق #النصر في آسيا لا يعرفونه
فهد الطخيم يرد : عندما تصلون للعالمية اتكلم#الهلال_الفيحاء#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/L9PmK7LLXy
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 17, 2017
ابو خالد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ يومين
اعماه الحقد والكره النصر عالمي ولعب مع ريال مدريد واخذ كاس اسيا وسوبر اسيا غصبا عليك ايها الحاقد
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ يوم واحد
شيء. لا تعرفوه عن الزيدي او الذايدي لم يطّلع ريشه الا من سنتين. كان. مراسل. بنادي الرائد وارتد. ليبرز على اكتاف الهلال. وصار من عينة. الجعيلان الهلاليين المتعصبين لا ثقافة ولا علم. يكتب له وبرقه. ويؤلف. ويُقاد الكتاب. احلى ما فيه الشنب واللحية. من البحارنه. يسعبل. فقط. لو يترك الدخان أحسن له. بالعربي مطرود من القصيم. ملقوف وظلالي. ومتعصب. هذا هو الذايدي. عيب يستقطب هالعينات. عار على الرياضة. الجعيلان والذايدي. وجهان لعملة واحده. دخلاء على الكوره والهلال تحديدا هب سبب الاحتقان.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
نكرة ينكر على العالمي اسيويته
بينما النصر وصل للعالميه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
اذا اتتك المعلومة من ناقصنا فلا تتوقع انها كامله