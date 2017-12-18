فيديو.. لاعب الفيحاء يحتفل بهدف الفوز على الهلال بطريقة غريبة
احتفل لاعب فريق الفيحاء، الكولومبي دانيلو مورينو أسبريليا، بطريقة غريبة، بعد إحرازه هدف الفوز لفريقه في مرمى الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد في دوري المحترفين.
وتمكن أسبريليا من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 82 من كرة رأسية رائعة، ثم ركض إلى طرف الملعب قبل أن يزحف على الأرض كالتمساح، الأمر الذي أثار استغراب البعض فيما اعتبر آخرون تصرفه تقليلاً من شأن الهلال.
٨٢’ الفيحاء يقلب النتيجة على الهلال بهدف ثاني عن الطريق اللاعب اسبريا ٢-١#الفيحاء_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/rEaHPp1qsm
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 17, 2017
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ يوم واحد
لا يحتفل. بل يريد. اصطياد. جهفلي. من تحت. لان جحفلي. استعمل معه انواع. العنف بالضرب والخنق والدف. الخ. الغريب. لجنة الانضباط تغط في نوم عميق. عن الهلال تحديدا. لم يشاهدوا الا السهلاوي. ومدافع النصر. لديهم عمى ألوان.