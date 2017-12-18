فيديو.. لاعب الفيحاء يحتفل بهدف الفوز على الهلال بطريقة غريبة

ماجد محمد(صدى):

احتفل لاعب فريق الفيحاء، الكولومبي دانيلو مورينو أسبريليا، بطريقة غريبة، بعد إحرازه هدف الفوز لفريقه في مرمى الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد في دوري المحترفين.

وتمكن أسبريليا من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 82 من كرة رأسية رائعة، ثم ركض إلى طرف الملعب قبل أن يزحف على الأرض كالتمساح، الأمر الذي أثار استغراب البعض فيما اعتبر آخرون تصرفه تقليلاً من شأن الهلال.