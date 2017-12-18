العمل تتفاعل مع حالة مسنة تعاني المرض والفقر
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فرق الوزارة تفاعلت مع مناشدة الفنان فايز المالكي التي نشر لها مقطع فيديو يوضح فيه معاناة مواطنة مسنة مع الفقر والمرض، حيث تعاني من جلطة أصابت إحدى قدميها.
وأوضح أنه تمت زيارة الأسرة والوقوف على حالة المُسنّة، ونقلها للمستشفى للعلاج، ومؤكداً أنه ستتم دراسة حالة الأسرة وتقديم المساعدة لها.
وكان المالكي ناشد عبر المقطع المصور بأن مواطنة ثمانينية تعاني من جلطة في قدمها، وأخرى تعاني من جلطة في يدها، من أسرة واحدة، ولا توجد مستشفيات تستقبلهما للعلاج، عارضا مسوغا رسميا يؤكد رفض وزارة العمل إعانتهما ماليا.
الي #وزير_الصحة
الي #وزير_العمل
اعتبروها امكم فقط وهذا الاعتبار راح ينهي معاناتهم
اسال الله يفرج همهم pic.twitter.com/3SnH58yY60
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 16, 2017
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة الا بالله ،
يعني هالشؤون الاجتماعيه ووزارة الصحه ؛
مايتحركون ويتفاعلون الا بمناشدات ،
حسبي الله فيهم مضيعين الامانه ~
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين
الله يرفعها عنها ويشفيها يارب