العمل تتفاعل مع حالة مسنة تعاني المرض والفقر

حمود العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فرق الوزارة تفاعلت مع مناشدة الفنان فايز المالكي التي نشر لها مقطع فيديو يوضح فيه معاناة مواطنة مسنة مع الفقر والمرض، حيث تعاني من جلطة أصابت إحدى قدميها.

وأوضح أنه تمت زيارة الأسرة والوقوف على حالة المُسنّة، ونقلها للمستشفى للعلاج، ومؤكداً أنه ستتم دراسة حالة الأسرة وتقديم المساعدة لها.

وكان المالكي ناشد عبر المقطع المصور بأن مواطنة ثمانينية تعاني من جلطة في قدمها، وأخرى تعاني من جلطة في يدها، من أسرة واحدة، ولا توجد مستشفيات تستقبلهما للعلاج، عارضا مسوغا رسميا يؤكد رفض وزارة العمل إعانتهما ماليا.