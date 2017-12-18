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رضيع يعتذر عن الإزعاج خلال رحلته على الخطوط السعودية‏

رضيع يعتذر عن الإزعاج خلال رحلته على الخطوط السعودية‏
حمود العنزي(صدى):

اعتذرت مواطنة، عن الإزعاج الذي سببه ابنها أثناء إحدى رحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة.
ووجهت الأم الرسالة للضيوف ‏والملاحين على الرحلة وكتبت فيها: ” أهلا.. أنا بيبي عمري 7 أسابيع، ‏وهذه أول رحلة لي بالطائرة، أعتذر إذا أزعجتكم لو بكيت أثناء الرحلة، بسبب أذني أو خوفي، رحلة سعيدة، عبدالعزيز،‏ مقعد A6‎ ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

ولا يهمك انا عذرتك ياعبد العزيز ,,

[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد

ولا يهمك ياعزوز تكبر وتحجز لنفسك بنفسك ان شاء الله-احلى اسم عبدالعزيز-

[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ يوم واحد

حاول يا عزوز انك تطلع على النقل الجماعي..

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ يوم واحد

الله يحفظك وتكبر وتقود الطائره انت بنفسك

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