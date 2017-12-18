رضيع يعتذر عن الإزعاج خلال رحلته على الخطوط السعودية
اعتذرت مواطنة، عن الإزعاج الذي سببه ابنها أثناء إحدى رحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة.
ووجهت الأم الرسالة للضيوف والملاحين على الرحلة وكتبت فيها: ” أهلا.. أنا بيبي عمري 7 أسابيع، وهذه أول رحلة لي بالطائرة، أعتذر إذا أزعجتكم لو بكيت أثناء الرحلة، بسبب أذني أو خوفي، رحلة سعيدة، عبدالعزيز، مقعد A6 ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
ولا يهمك انا عذرتك ياعبد العزيز ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد
ولا يهمك ياعزوز تكبر وتحجز لنفسك بنفسك ان شاء الله-احلى اسم عبدالعزيز-
Zezu[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ يوم واحد
حاول يا عزوز انك تطلع على النقل الجماعي..
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ يوم واحد
الله يحفظك وتكبر وتقود الطائره انت بنفسك
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ يوم واحد
وين القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم ما قال انا معهم