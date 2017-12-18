رضيع يعتذر عن الإزعاج خلال رحلته على الخطوط السعودية‏

حمود العنزي(صدى):

اعتذرت مواطنة، عن الإزعاج الذي سببه ابنها أثناء إحدى رحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة.

ووجهت الأم الرسالة للضيوف ‏والملاحين على الرحلة وكتبت فيها: ” أهلا.. أنا بيبي عمري 7 أسابيع، ‏وهذه أول رحلة لي بالطائرة، أعتذر إذا أزعجتكم لو بكيت أثناء الرحلة، بسبب أذني أو خوفي، رحلة سعيدة، عبدالعزيز،‏ مقعد A6‎ ” .