” الحج والعمرة ” تعقد لقاءً لمناقشة النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج

طلال الغامدي(صدى):

أقامت وزارة الحج والعمرة لقاءً موسعا لمناقشة النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج ” تكامل وتميز ” ، لمناقشة نظام التأشيرات الخاصة بالحجاج بمشاركة العديد من الجهات الحكومية .

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط على ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرة الحج، وأن تكون أكثر سهوله، وانسيابيه في ظل التكامل، والتعاون القائم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مبينا أن اللقاء ركز في مجمله على التكامل، والتميز بين الجهات الحكومية لضمان خدمه مميزه للححاج وسلط الضوء بشكل كبير على نظام التأشيرات الخاصة بالحجاج كونها الواجهه الأولى للمملكة، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين الجهات الحكومية يسعى بأن تكون الخدمات المقدمة للححاج أكثر مرونه وانسيابيه ضمانا لراحتهم عند أداء مناسك الحج.

من جهة اخرى استعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزياره محمد بيجاوي أهم البنود، والاتفاقيات الخاصه بإصدار التأشيرات الخاصه بالحجاج، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني الموحد سيساهم بشكل كبير على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج ،وذلك من خلال ربط النظام مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.