الأخضر يواصل استعداداته لخليجي 23

نواف السالم(صدى):

انتظم المهاجم صالح العمري ولاعب الوسط نايف هزازي، في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا في مدينة الرياض استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج الــ 23 بعد استدعائهما من مدرب المنتخب كرونوسلاف يورسيتش .

واجتمع يورسيتش باللاعبين قبل التدريب ، في ملعب الأمير فيصل بن فهد , مؤكداً أهمية المرحلة الحالية التي ستسهم في جاهزية المنتخب للبطولة، مقدمًا شرحًا عن التدريبات التي سيطبقها في الحصة والقيمة الفنية المتوقع الاستفادة منها.

وبدأت الحصة بالجري حول الملعب، بعدها أجرى يورسيتس تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ليطبق بعدها عددًا من التدريبات التكتيكية ركز من خلالها على الاستحواذ وتنويع بناء الهجمة، عقب ذلك أجرى اللاعبون تدريبات على الكرات الثابتة من جهات مختلفة باتجاه المرمى، قبل أن تختتم الحصة الفنية بتدريبات الإطالة مع المعد البدني.

وشهد التدريب غياب المدافع همام سالم عن التدريبات الجماعية لتعرضه لالتواء في كاحل القدم. وسيجري المنتخب غداً تدريبًا مسائيًا مغلقًا عن وسائل الإعلام.